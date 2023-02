Milan-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Atalanta è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una ventiquattresima giornata di Serie A tutta spezzettata a causa degli impegni europei ravvicinati, la scena se la prende il posticipo domenicale di San Siro. Un frizzante scontro diretto per uno dei primi quattro posti che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League. Milan e Atalanta al momento occupano rispettivamente il quarto e il sesto posto di una zona di classifica che rimane affollatissima, divise da soli tre punti.

I rossoneri di Stefano Pioli, abbandonato ormai definitivamente il sogno di riuscire a difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno, si sono ripresi giusto in tempo, evitando di perdere ulteriori posizioni e mettere in discussione anche l’altro obiettivo stagionale. Gli aggiustamenti tattici decisi dal tecnico emiliano hanno sortito gli effetti sperati e la difesa del Diavolo è passata in poche settimane dall’essere una delle più perforate della Serie A ad un vero e proprio “bunker”. Dalla vittoria con il Torino, quella che ha segnato un punto di svolta nel bel mezzo della crisi, i rossoneri non hanno più incassato gol tenendo la porta inviolata per tre gare consecutive tra campionato e Champions League. Al tempo stesso, però, si è sensibilmente ridotta la produzione offensiva: il quarto attacco più prolifico del torneo ad un tratto ha iniziato a segnare con il contagocce: contro Torino, Tottenham e Monza sono difatti arrivate tre vittorie di “corto muso”, tutte per 1-0.

Milan imbattuto negli ultimi quattro scontri con la Dea

Per il Milan, dicevamo, l’occasione è ghiottissima. Ha l’opportunità di staccare di ulteriori tre punti una delle più accreditate rivali per il quarto posto come la Dea. Che a sua volta, dopo un inizio di 2023 scoppiettante, ha un po’ rallentato nelle ultime tre giornate.

La sconfitta interna con il Lecce, sette giorni fa, ha sorpreso tutti. E fa il paio con quella che lo scorso 4 febbraio la banda Gasperini aveva rimediato in casa del Sassuolo. L’Atalanta si conferma dunque una squadra incostante, capace di andare a vincere d’autorità a Roma con la Lazio e poi di farsi sorprendere davanti al proprio pubblico dai salentini di Baroni. I nerazzurri andranno a caccia di punti preziosi contro un avversario che sono mai riusciti a battere negli ultimi quattro precedenti. Lo scorso maggio fu proprio la vittoria contro la Dea, battuto 2-0 a San Siro, ad avvicinare il Milan al suo scudetto numero 19.

Milan-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli in conferenza stampa ha dato la notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano con ansia: contro l’Atalanta tornerà titolare Maignan. L’assenza del francese, fermo da mesi per via di una serie di problemi fisici, è stata pesantissima per il Diavolo. Davanti a lui il tecnico riproporrà la difesa a tre con Thiaw, Kalulu e Tomori, mentre sulla fascia sinistra, orfana dell’infortunato Calabria, Messias – l’uomo che ha deciso la gara di Monza – dovrebbe spuntarla su Saelemaekers. Niente da fare per Bennacer, ancora fuori causa.

Tanti dubbi per Gasperini, che deve fare a meno degli infortunati Pasalic, Zapata e Hateboer. In difesa toccherà a Djimsiti sostituire lo squalificato Demiral, mentre i ballottaggi più “infuocati” sono a centrocampo, dove Soppy insidia Zappacosta e Boga potrebbe cedere il posto all’ex salernitano Ederson sulla trequarti.

Il pronostico

L’Atalanta con il Lecce ha dato la sensazione di aver perso qualche certezza, ma resta una squadra che quando gira può sopraffare chiunque. Il Milan lo sa bene e cercherà di fare una gara accorta, limitando al minimo le sfuriate offensive dei pericolosi attaccanti di Gasperini e attaccando al momento opportuno. Si profila un match molto equilibrato: non è da escludere un pareggio con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Ederson; Hojlund, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1