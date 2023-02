Pisa-Venezia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Venezia è una partita della venticinquesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le speranze del Pisa di fare ritorno dalla trasferta sullo Stretto con dei punti in tasca erano alquanto irrisorie. Ed invece i nerazzurri sabato scorso hanno interrotto il digiuno di vittorie proprio contro la terza forza del torneo, la Reggina di Pippo Inzaghi, tornando al successo dopo la doppia sconfitta interna con Cittadella e Sudtirol e i due pareggi di Como e Genova.

Può dunque tirare un lungo respiro di sollievo Luca D’Angelo, che nel 2023 non aveva ancora ripreso confidenza coi tre punti. Una vittoria di prestigio, contro un avversario che si sta giocando la promozione diretta e che permette ai toscani di riassaporare l’aria della zona playoff. Ma soprattutto conferma la loro abitudine di comportarsi bene anche lontano dall’Arena Garibaldi. Sono ben diciassette i punti conquistati dal Pisa fuori casa, con un ruolino di tre vittorie, otto pareggi e due sconfitte. Gli stessi che ha conquistato davanti al proprio pubblico. Per lanciare la sfida a chi sta davanti bisognerà però ritrovare un po’ di continuità, anche perché quest’anno la lotta per la postseason è molto serrata ed incerta. E restare fuori sarebbe un bello smacco per un club che lo scorso giugno è andato a un passo dal riconquistare la massima serie, perdendo la finale playoff con il Monza.

Nell’anticipo della 25esima giornata in Toscana è di scena il Venezia, squadra che sta cercando faticosamente di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica dopo un inizio davvero complicato. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Javorcic e Vanoli i lagunari hanno ritrovato certezze e fiducia. I risultati stanno cominciando ad arrivare, anche grazie a delle sapienti scelte prese nel mercato invernale e se la Serie B finisse oggi gli arancioneroverdi, reduci dalle vittorie contro Benevento e Spal, sarebbero salvi.

Pisa-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

D’Angelo dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha avuto la meglio sulla Reggina una settimana fa, con Morutan sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Tramoni e Moreo, quest’ultimo favorito su Gliozzi, pronto ad entrare a gara in corso.

Pochi cambi anche per Vanoli: davanti si rivedranno Pierini e Pohjanpalo, con Candela e Zampano sulle due corsie esterne. In difesa i due ex Cagliari Ceppitelli e Carboni.

Come vedere Pisa-Venezia in diretta tv e in streaming

Pisa-Venezia è in programma venerdì alle 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere ad una gara equilibrata, tra due squadre ringalluzzite dopo l’ultima giornata. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Pisa-Venezia

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves, Nagy, Gargiulo; Morutan; Tramoni, Moreo.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano; Pierini, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1