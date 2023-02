Parma-Ascoli e Spal-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Ascoli e Spal-Como sono partite della venticinquesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dalla trasferta di Terni il Parma è tornato con l’amaro in bocca. La squadra di Pecchia ha avuto le occasioni per portare a casa i tre punti ma non è riuscita nell’intento. E adesso arriva un Ascoli che, di punti, ne ha assoluto bisogno dopo il cambio in panchina che comunque ha portato in questo caso ad uno scossone.

Sì, Breda ha fatto centro, strappando una vittoria pesantissima contro il Perugia. Tre punti di platino per i bianconeri che nel corso di questa settimana hanno sicuramente respirato un poco dopo settimane assai difficili. Settimane che hanno portato alla fine anche all’esonero di Bucchi. Una gara, quella contro il Perugia, decisa da uno degli uomini migliori: Collocolo.

La Spal ha cambiato durante la settimana. La sconfitta di Venezia è costata la pancina a Daniele De Rossi. Al suo posto è arrivato Massimo Oddo. Una classifica pessima quella della formazione di Ferrara, che è chiamata a risollevarsi in casa contro un Como che è riuscito lo scorso weekend a strappare un punto sul campo del SudTirol. Non una cosa semplice, come ben sapete.

Riuscirà a cambiare subito la rotta l’ex Campione del Mondo – un altro – che torna in panchina dopo un periodo di “riposo” forzato? La domanda è questa e la risposta ce l’avremo solamente nella giornata di domani. Il tempo per lavorare, comunque, è stato poco. Quindi è abbastanza difficile riuscire dare subito quello che servirebbe per svoltare.

Come vedere Parma-Ascoli e Spal-Como in diretta tv e in streaming

Parma-Ascoli e Spal-Como sono in programma sabato 17 febbraio e si giocano alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Parma-Ascoli

Parma senza dubbio favorito contro l’Ascoli. Parma che dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante contro la squadra di Breda. In una sfida che alla fine dei novanta minuti potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Balogh, Valenti; Bernabé, Estevez, Juric; Zanimacchina, Inglese, Vazquez.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco: Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Gondo, Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1