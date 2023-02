Terremoto Turchia, Paola Egonu in preghiera: “È così triste”

Terremoto Turchia, stanotte una forte scossa ha ucciso migliaia di persone: Paolo Egonu, adesso in Italia a Sanremo, ha mandato subito un messaggio

Più passano le ore e più le notizie che arrivano dalla Turchia sono devastanti. Stanotte, il Sud del Paese, è stato colpito da un terremoto violentissimo, che per ora ha portato a 900 vittime e a miglia di feriti.

Le immagini che circolano adesso sono veramente impressionanti e se non siete in grado di reggere l’emozione non vi consigliamo sicuramente di vederle. Ci sono alcuni video, comunque, che impattano nella nostra mente in maniera clamorosa, perché si vedono palazzo crollare diverse ore dopo la scossa. Palazzi rasi al suolo. Con l’ansia poi di dover iniziare immediatamente, com’è giusto che sia, anche le ricerche di quelli che potrebbero essere dei superstiti sotto le macerie. Un paese già di per sé non ricco, colpito da un evento catastrofico che lascerà per molti, moltissimi anni, i segni. Si tratta della scossa più importante degli ultimi 24 anni. E i danni al momento non si possono nemmeno quantificare. Ci sono ancora persona da portare in salvo.

Terremoto Turchia, il messaggio di Paola Egonu

Poche ore dopo la catastrofe naturale, è arrivato il messaggio anche di Paola Egonu, la pallavolista azzurra che adesso gioca in Turchia, che però ora è in Italia per partecipare al Festival di Sanremo che domani prenderà il via.

“Prego per tutti” ha scritto La Egonu, che anche ieri è stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni del sindaco di Cittadella, sul proprio profilo Instagram, in questa storia che vedete in questo articolo, e dove lei pubblica la notizia di quanto successo. La devastazione ha lasciato il segno anche nel cuore della pallavolista azzurra, anche se, non sappiamo ancora se per i prossimi impegni della nazionale verrà convocata viste le parole del commissario tecnico Mazzanti che vi abbiamo riportato proprio su IlVeggente.it nei giorni scorsi. Ma sicuramente questa non ci voleva per nessuno. Vedere immagini del genere da sempre un enorme dispiacere. Ah, per inciso, anche l’Italia è stata leggermente toccata da questi fatti visto che per diverse ore i treni in Sicilia, Calabria e Puglia sono stati bloccati per capire se ci fossero stati dei danni.