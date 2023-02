Modena-Cagliari, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Modena-Cagliari è una partita della ventitreesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Da quando Claudio Ranieri ha deciso di tornare in Sardegna e sposare la causa rossoblù a distanza di oltre trent’anni dall’ultima volta, il Cagliari è tornato a macinare risultati. Lapadula e compagni sono imbattuti da quattro partite e ne hanno vinte già di più rispetto a quanto erano riusciti a fare negli ultimi due mesi della gestione Liverani, alla fine della quale i sarsi si erano addirittura ritrovati fuori dalla zona playoff.

L’allenatore romano, forte del suo infinito bagaglio d’esperienza, sembra aver toccato sin da subito le corde giuste e capito cos’è che non andasse in una rosa costruita per tornare immediatamente in massima serie. Difesa a tre, pochi fronzoli e badare al sodo. Cioè vincere. Il Cagliari l’ha fatto inizialmente con due squadre di bassa classifica, Cosenza e Como, e la scorsa settimana ha piegato anche la Spal (2-1) del suo ex allievo Daniele De Rossi, in uno scontro che ha rievocato dolci ricordi alla tifoseria romanista. Una gara ostica quella contro la formazione ferrarese, decisa da una rete di Lapadula ad un quarto d’ora dalla fine. In mezzo c’era stato anche il pareggio a reti bianche di Cittadella: tanto rammarico in Veneto per Ranieri e i suoi uomini, che avrebbero potuto essere ancora più vicini al secondo posto, ora distante otto punti. Per la promozione diretta non è ancora detta l’ultima ma era fondamentale rientrare nel gruppone delle prime otto. Per proseguire la rimonta il Cagliari deve sbloccarsi anche in trasferta, dove non vince addirittura da settembre. E non sarà affatto semplice riuscirci contro un Modena che davanti al proprio pubblico non perde da ottobre.

I canarini di Attilio Tesser stanno facendo un ottimo campionato per essere una neopromossa: al momento sono 11esimi, equidistanti sia dalla zona playoff che da quella playout. Emiliani che pagano la scarsa continuità, come dimostrano gli ultimi risultati: vittoria con il Cosenza in mezzo a due sconfitte esterne contro Frosinone e Ternana.

Modena-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Tesser dovrebbe lanciare subito nella mischia i nuovi arrivi Ferrarini e Ionita, rispettivamente sull’out destro di difesa ed a sinistra nel centrocampo a tre. Confermato l’attacco visto già all’opera a Terni, con Falcinelli e Tremolada alle spalle di Strizzolo.

Tra i convocati del Cagliari c’è il nuovo acquisto Prelec, ma Ranieri dovrà fare a meno di Nandez per almeno due settimane: l’uruguagio è alle prese con un problema al ginocchio.

Come vedere Modena-Cagliari in diretta tv e in streaming

Modena-Cagliari è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Braglia” di Modena. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Cagliari è un’altra squadra da quando è arrivato Ranieri ed appare leggermente favorito contro un Modena temibile ma estremamente altalenante. Del resto, se i sardi vogliono tornare a dire la loro nella lotta per la promozione diretta non possono sbagliare questo tipo di partite. Entrambe le squadre dovrebbero riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Modena-Cagliari

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ferrarini, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Ionita; Falcinelli, Tremolada; Strizzolo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Lapadula, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2