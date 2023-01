Inter-Atalanta, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Inter-Atalanta è un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella parte alta del tabellone della fase finale della Coppa Italia 2022-23 sono rimaste in corsa tutte e quattro le teste di serie. E, come da pronostico, a San Siro si affronteranno l’Inter, la detentrice del trofeo, e l’Atalanta in un appassionante derby lombardo tutto a tinte nerazzurre. Sarà ancora gara secca: la vincente sfiderà una tra Juventus e Lazio.

In palio c’è dunque la semifinale, che i bergamaschi hanno raggiunto tre volte nelle ultime cinque stagioni. La Dea ha disputato anche due finali ma le ha perse entrambe, non potendo suggellare la strepitosa era Gasperini con un titolo. Ci riproverà quest’anno, non dovendo giocare altre competizioni oltre al campionato. Da quando è ricominciata la Serie A, intanto, l’Atalanta è in assoluto una delle squadre più in palla, sicuramente la più prolifica. I nerazzurri hanno ritrovato gioco e soprattutto gol: negli ottavi hanno travolto 5-2 lo Spezia e qualche giorno dopo pareggiato 3-3 con la Juventus allo Stadium. La serie positiva è proseguita sabato scorso, con un comodo 2-0 alla Sampdoria, in cui gli uomini di Gasperini sono pure riusciti a tenere la porta inviolata per la prima volta nel 2023.

Sfida equilibrata a San Siro

Grazie al successo sui blucerchiati, la Dea ha raggiunto Milan e Lazio a quota 38 punti, scavalcato la Roma e si è ripresa il quarto posto, a due sole lunghezze dalla stessa Inter.

Corsa Champions, dunque, più affollata e aperta che mai. Dietro all’irrefrenabile Napoli, volato a +13 dopo la vittoria sulla Roma, ci sono i nerazzurri di Simone Inzaghi, gli unici – oltre all’Atalanta – a vincere nell’ultimo fine settimana. L’Inter con una prova di carattere è riuscita a ribaltare la Cremonese (1-2) con una doppietta di Lautaro Martinez, salendo a quota 40 punti e mettendosi alle spalle la sconfitta interna con l’Empoli. A tenere banco, però, è la vicenda Skriniar: lo slovacco ha trovato l’accordo con il Psg e resta solo da capire se andrà via già adesso oppure se lascerà Milano a parametro zero in estate. In ogni caso Inzaghi in Coppa Italia ruoterà diversi giocatori: in difesa spazio a Darmian e de Vrij, a centrocampo invece ritorna Barella, assente per squalifica a Cremona. Davanti Lukaku si candida per una maglia da titolare, ma dovrebbero giocare Correa e Lautaro. Cambia anche nell’Atalanta: Gasperini riproporrà l’attacco colombiano Muriel-Zapata.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming

Inter-Atalanta è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Inter-Atalanta anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Inter e Atalanta si sfidano per la decima volta in Coppa Italia: negli ultimi quattro scontri i nerazzurri milanesi hanno sempre avuto la meglio. E considerando pure il campionato, l’Inter non perde da otto partite con la Dea, che non espugna San Siro dal 2014. L’ultimo scontro risale allo scorso novembre: prima del Mondiale al Gewiss Stadium finì con un rocambolesco 2-3 per gli uomini di Inzaghi. L’Atalanta stavolta sembra avere qualche motivazione in più e non è da escludere che riesca a portare la partita ai supplementari. I gol non dovrebbero mancare: saranno almeno tre quelli complessivi.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga; Muriel, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2