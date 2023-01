Venezia-Cittadella e Genoa-Pisa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Venezia-Cittadella e Genoa-Pisa sono partite della ventiduesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Venezia non vince dallo scorso 12 dicembre, quando riuscì a battere in casa il fanalino di coda Cosenza. Da quel momento in poi un pareggio e tre sconfitte, e classifica che si è fatta decisamente preoccupante. Non un buon momento insomma per i lagunari che contro il Cittadella cercheranno l’affermazione piena. Compito difficile, visto quello che sono riusciti a fare gli ospiti.

Sì, la squadra di Gorini la scorsa settimana ha fermato il Cagliari. E lo ha fatto in inferiorità numerica per buona parte della gara. Una lotta gagliarda quella dei veneti che dopo essere rimasti in dieci uomini non hanno avuto poi chissà quali difficoltà. Si sono messi bene dietro, compatti, e hanno strappato un punto che onestamente sembrava insperato. Un buon viatico ovviamente per il proseguo della stagione.

Deve vincere invece il Genoa. E lo deve fare a tutti i costi per far continuare il momento magico. Due vittorie arrivate nel finale quelle della squadra di Gilardino: sia quella in casa contro il Venezia, sia quella in trasferta sul campo del Benevento. E tutto nel segno di quell’attaccante che in Serie B fa la differenza e che porta il nome di Coda. Sempre decisivo.

Dopo aver perso in casa contro il Cittadella, il Pisa è andato ad impattare sul campo del Como. Obiettivo non semplice, ovviamente, per come si era messa anche la partita col vantaggio dei padroni di casa. Ma la squadra toscana ha dimostrato ancora una volta di possedere delle ottime qualità, soprattutto caratteriali. Ma questa volta potrebbe non bastare.

Come vedere Venezia-Cittadella e Genoa-Pisa in diretta tv e in streaming

Venezia-Cittadella e Genoa-Pisa sono in programma sabato 28 gennaio e si giocano la prima alle 14:00 e la seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Venezia-Cittadella

Venezia in grado di fare il colpaccio anche perché il pareggio non servirebbe a nulla. E allora, vista l’enorme posta in palio, un assalto dei padroni di casa sin dai primi minuti di gioco è pronosticabile. E alla fine, i tre punti dovrebbero anche arrivare.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Jajalo, Andersen, Haps; Pohjanpalo, Novakovich.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Crociata, Branca; Lores Varela; Antonucci, Maistrello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0