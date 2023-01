Pronostici giovedì 19 gennaio: si chiudono gli ottavi di Coppa Italia, si gioca in Coppa del Re e c’è un recupero di Premier League.

Dopo la pausa per la finale di Supercoppa, riparte la Coppa Italia con gli ultimi tre ottavi di finale in programma questo giovedì. L’Atalanta, senza impegni europei in questa stagione, vuole andare fino in fondo per provare a vincere quel trofeo che ancora manca nonostante gli ottimi risultati ottenuti con Gasperini.

Contro lo Spezia vittoria alla portata per una squadra che ha iniziato il 2023 molto bene come confermato dal roboante 8-2 alla Salernitana.

Qualificazione alla portata anche per la Lazio contro il Bologna, mentre la Juventus dovrà dimostrare di riuscire a superare immediatamente la batosta a livello psicologico subita contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato. Allegri farà turnover, in campionato a campi invertiti non riuscì ad andare oltre il pareggio.

Pronostici Premier League

La partita più attesa di questo giovedì si gioca però in Inghilterra ed è un recupero di Premier League. Di fronte Manchester City e Tottenham, uscite con le ossa rotte dall’ultimo turno. La squadra allenata da Guardiola ha perso il derby con il Manchester United, quella di Conte la stracittadina con l’Arsenal, per giunta in casa.

Se nel caso del City ha influito un clamoroso errore arbitrale e si è trattato di un caso, gli Spurs continuano ad avere parecchi problemi e non sembrano in grado di evitare la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Juventus-Monza, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Atalanta (in Atalanta-Spezia, Coppa Italia, ore 15:00)

• Juventus (in Juventus-Monza, Coppa Italia, ore 21:00)

• Manchester City (in Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Atalanta-Spezia, Coppa Italia, ore 15:00

• Ceuta-Barcellona, Coppa del Re, ore 20:00

• Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Atalanta-Spezia, Coppa Italia, ore 15:00

• Lazio-Bologna, Coppa Italia, ore 18:00

• Villarreal-Real Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Il “clamoroso”

Atalanta vincente e almeno un gol per squadra (in Atalanta-Spezia, Coppa Italia, ore 15:00)