Cristiano Ronaldo miniera di follower: l’incremento è esplosivo

L’annuncio dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte delll’Al-Nassr è arrivato solamente qualche ora fa ma i social sono già in delirio.

Nelle scorse ore Cristiano Ronaldo ha annunciato, tramite un post condiviso sui social, il suo ingresso nell’Al-Nassr. Era da almeno un mese che circolavano voci su un presunto accordo tra l’attaccante e il club dell’Arabia Saudita e ora che i rumors hanno trovato conferma il web è andato in delirio.

L’avventura di Cristiano Ronaldo nel Manchester United non si è conclusa nel migliore dei modi. Il calciatore ha fatto il suo ritorno nella squadra la scorsa estate e, dopo un inizio promettente, è diventato protagonista di numerose polemiche.

Nelle scorse settimane, durante un’intervista, ha accusato pesantemente la dirigenza della squadra inglese senza trascurare il suo allenatore, dichiarando di non provare più rispetto nei suoi confronti. Le dichiarazioni di Ronaldo hanno portato il Manchester a fare un passo indietro e il calciatore ha lasciato la squadra lo scorso novembre.

Ora Ronaldo è pronto per voltare pagina. Ha da poco firmato un contratto di due anni e mezzo (fino a giugno 2025) con l’Al-Nassr, entusiasta di averlo tra i suoi giocatori. Nell’offerta è compreso anche il ruolo di ambasciatore del calcio saudita, che l’attaccante portoghese ricoprirà fino al 2030.

Al momento non sono note le cifre ufficiali ma, secondo le fonti, il contratto parte da 200 milioni di euro. Vista la carica di ambasciatore, l‘ammontare sarebbe desinato a salire fino al miliardo.

Un acquisto che farà la storia

Sui social, Ronaldo e la sua nuova squadra hanno condiviso l’annuncio, descritto come un momento che passerà alla storia. E non solo: per l’Al-Nassr, l’acquisto di Ronaldo sarà una fonte di ispirazione per la squadra e per l’intera popolazione saudita.

“Ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi” si legge nella didascalia del post di Instagram. Intanto l’impatto di Ronaldo ha già iniziato a farsi sentire per il club.

Poco dopo aver ufficializzato l’acquisto, l’account dell’Al-Nassr ha avuto un’incredibile impennata del numero di followers. Da 990mila i seguaci della squadra sono saliti con una velocità impressionante fino a raggiungere il milione, come potete vedere nel tweet sottostante. Al momento, la squadra ha 5,4 milioni di followers su Instagram ed è destinata a crescere rapidamente.

Questo è il potere dell'”effetto Ronaldo”, come affermato da alcuni utenti sul web. D’altronde il calciatore è la persona più seguita al mondo con un account Instagram che vanta 526 milioni di seguaci.