Estrazione Superenalotto oggi, 31 dicembre 2022 | Numeri in diretta

Estrazione Superenalotto oggi, sabato 31 dicembre 2022. Di seguito i sei numeri del concorso numero 157 del Superenalotto che mette in palio un jackpot da 339.000.000 euro!

Non c’è stato alcun sei nel corso della centocinquantaseiesima estrazione del 2022 del Superenalotto. Quindi non si è registrata alcuna fortunata vincita del montepremi massimo. E non è arrivato nemmeno nessun un 5+1. Ma tutti i giocatori sperano che la Vigilia natalizia possa portare loro più fortuna…

Nell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati assegnati 1.244.686 premi, per un totale di 12.035.670 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox. Ci sono stati 11 5, con premi individuali di 32.000 euro circa.

L’attuale jackpot del Superenalotto è pari a 339.000.000 euro. L’ultima sestina vincente si è registrata il 22 maggio 2021, quando un montepremi pari a 156,2 milioni di euro è finito a Montappone (FM).

Da molte settimane non si registra dunque l’agognato sei. E così il jackpot è cresciuto ulteriormente, fino alla ricca cifra indicata, che fa del Superenalotto uno dei concorsi più coinvolgenti e generosi del mondo. Badate bene: generoso ma anche paricolarmente difficile! Secondo gli studi statistici, infatti, il Superenalotto è uno dei gioco a premi con le più basse probabilità di vittoria massima.

Estrazione Superenalotto oggi: sabato 31 dicembre 2022, concorso n° 157

I giocatori possono tentare la fortuna nelle tabaccherie, nelle ricevitorie dei bar autorizzati e tramite i sistemi online. Oltre all’estrazione relativa al Superenalotto sono oggi in programma anche le estrazioni del Lotto tradizionale e del 10eLotto e del Million Day. L’estrazione del lotto è stata però eccezionalmente anticipata alle 18:30.

Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 i numeri del Superenalotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).

Estrazione Superenalotto: 9 15 30 37 44 72

Numero Jolly: 75

Numero Superstar: 21

Infine, come sempre, si consiglia, al fine di riscontrare eventuali vincite pregresse, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure sui siti Sisal.it e Lottomatica.it.

Per controllare i numeri estratti, con le estrazioni passate del Superenalotto, si può visitare il sito ufficiale Sisal.it o quello della Snai. In alternativa è possibile scaricare la app SuperEnalotto, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Tutti i citati metodi permettono anche di verificare le eventuali vincite immediate, relative ai quattro numeri estratti nel cosiddetto “Quadrato magico”.

Chi ha giocato direttamente dall’app con il proprio conto di gioco potrà loggarsi e accedere alla sezione “Le tue schedine”, quindi cliccare su “Scopri se hai vinto“. In questo modo il sistema indicherà automaticamente se la giocata è vincente. Chi ha giocato in ricevitoria può usare l’opzione “Verifica schedina” sempre sull’app. Una volta attivata la funzionalità, bisogna solo inquadrare il codice QR presente in fondo alla ricevuta e l’applicazione restituirà immediatamente l’esito della giocata.