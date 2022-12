Camila Giorgi, che classe: il selfie “parla” e ammalia i fan

Mentre procedono le indagini della procura di Vicenza, Camilia Giorgi continua ad ammaliare i fan sui social: il suo selfie “parla” per lei.

Classe 1991, Camila Giorgi è considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre. Nel corso della sua carriera si è fatta conoscere in tutto il mondo per i suoi traguardi. È arrivata ai quarti di finale a Wimbledon nel 2018 e a quelli delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, mentre nel 2021 si è aggiudicata la vittoria del Canada Open.

Negli anni la campionessa si è scontrata con alcune delle tenniste internazionali più forti degli ultimi tempi, contraddistinguendosi per i suoi trionfi. Ma ora la sua carriera rischia di andare incontro ad un triste epilogo.

Recentemente si è diffusa la notizia relativa all’avvio delle indagini da parte della procura di Vicenza, impegnata in un’inchiesta sul caso delle false vaccinazioni rilasciate dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu.

Lo scorso febbraio quest’ultima è stata arrestata insieme al compagno, Andrea Giacoppo, e un collega. Accusati di aver effettuato vaccinazioni fasulle a centinaia di pazienti, che hanno potuto usarle per ottenere il Green Pass, sono stati rilasciati qualche mese fa in attesa del processo.

Grillone Tecioiu, parlando con gli investigatori, ha fatto il nome di diverse persone che si sarebbero rivolte a lei per i finti vaccini. Tra questi, spicca la tennista che fin da subito aveva attirato i sospetti degli agenti.

Infatti, Giorgi è residente nelle Marche e la sua decisione di farsi vaccinare da una dottoressa con base a Vicenza era sembrata anomala, soprattutto se si pensa al fatto che non si è nemmeno dovuta presentare in studio.

L’ultimo selfie postato dalla tennista

La tennista, al momento, rischia di essere condannata. Oltre a lei, sono indagati i suoi famigliari (i due fratelli, la madre e il padre-allenatore). Ma nonostante le indagini, Giorgi non sembra preoccupata.

In questi giorni non ha rilasciato nessuna dichiarazione e, sui social, interagisce quotidianamente con i suoi oltre 640 followers come se nulla fosse. Nelle stories è raggiante come sempre: solamente qualche ora fa ha condiviso un selfie che ha incantato i fan.

La sue foto sembrerebbero parlare al posto suo. La tennista non si è ancora sbilanciata e preferisce continuare a stregare i followers con il suo fascino e la sua classe. I suoi fan, per il momento, dovranno limitarsi e aspettare che il tempo faccia la sua parte.