Calciomercato Inter e Juve, botti di fine anno: regalone dalla Serie A

Le fredde ore invernali potrebbero schiudere occasioni interessanti per Inter e Juventus, a caccia di rinforzi importanti.

Nella Serie A che tra pochi giorni riaprirà ufficialmente i battenti, Inter e Juventus sono chiamate ad interpretare il ruolo di inseguitrici, per provare a fermare il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti.

Il confronto del Meazza tra gli Azzurri e Lautaro e compagni potrebbe rappresentare il primo vero turning point della stagione. Nel frattempo, Marotta ed Ausilio stanno approfittando dell’apertura della sessione di affari ormai prossima per provare ad imbastire trattative in grado di rinforzare ruoli scoperti. Sia i nerazzurri che i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione propizia per mettere a segno almeno un acquisto sulle corsie esterne, ma non è finita qui. Intrecci di mercato a sorpresa non sono da escludere.

Calciomercato Inter e Juve, ipotesi Luis Alberto: quote da urlo

Uno dei nomi che sta maggiormente calamitando l’attenzione mediatica in queste ore è quello di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio è finito nuovamente al centro di spifferi che lo vorrebbero lontano dalla Capitale. Sarri non considera il “Mago” incedibile, ma Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti, e chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

L’ipotesi più accreditata, almeno a gennaio, è quella di una permanenza del fantasista spagnolo nella Capitale. Tuttavia i betting analyst di Snai si sbilanciano in maniera importante, e non chiudono le porte ad epiloghi clamorosi.

Un trasferimento di Luis Alberto in Liga non è da escludere: Valencia (3.50), Atletico Madrid (6.50) e Siviglia (7.50) sono le candidate più accreditate. Ma non solo. L’ex Liverpool potrebbe rivelarsi un’occasione importante anche per i club di Serie A: un clamoroso approdo dell’iberico alla Juventus e all’Inter non è da escludere, quotati rispettivamente a 12 e a 15.