Cremonese-Udinese è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 13:00: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Malgrado l’abbia fatto solamente in amichevole, venerdì scorso l’Udinese ha interrotto il lunghissimo digiuno di vittorie battendo 2-0 il Lecce in uno dei vari “antipasti” della Serie A che sta per riaprire i battenti. Dell’attaccante portoghese Beto e dell’esterno argentino Perez i due gol – uno per tempo – che hanno consentito ai bianconeri di tornare al successo dopo due mesi e mezzo di astinenza.

Una prestazione tutto sommato convincente quella offerta dagli uomini di Sottil, contro un avversario con cui a novembre non erano andati al di là di un pareggio. L’ex tecnico dell’Ascoli ha effettuato numerosi cambi, con l’obiettivo di schiarirsi le idee in vista del match con l’Empoli del prossimo 4 gennaio. L’Udinese ospiterà gli azzurri di Paolo Zanetti per poi far visita, dopo soli tre giorni, alla Juventus di Massimiliano Allegri. I friulani sono stati la grande sorpresa della prima parte del campionato ma da ottobre in poi è come se avessero frenato di botto. Conclusa la striscia di sei vittorie consecutive, Pereyra e compagni hanno totalizzato cinque pareggi e due sconfitte. Sottil può comunque ripartire dai 24 punti in 15 giornate e da un ottavo posto – subito dietro alle big – che non era assolutamente nelle piani iniziali.

L’ultima amichevole che affronteranno i bianconeri è quella con la Cremonese, un’altra squadra che avevano incrociato non molto tempo fa: lo scorso 30 ottobre finì a reti bianche allo “Zini”, con un’occasionissima sprecata da Deulofeu nei minuti finali.

La squadra grigiorossa venerdì ha fermato il Torino in amichevole (0-0), dopo i test poco probanti contro Salsomaggiore e Desenzano. Per Massimiliano Alvini e i suoi uomini ci sarà un “battesimo” di fuoco mercoledì prossimo, quando ospiteranno la Juventus davanti al proprio pubblico. La Cremonese è momentaneamente terzultima in classifica ed è l’unica squadra che ancora non ha vinto una partita.

Come vedere Cremonese-Udinese in diretta tv e streaming

La gara amichevole tra Cremonese e Udinese, in programma giovedì alle 13:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta tv su Udinese Tv, fruibile esclusivamente se si è residenti in Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, sarò possibile seguire il match anche attraverso la diretta streaming gratuita, garantita dall’emittente locale sul proprio sito.

Il pronostico

Una partita che sarà evidentemente condizionata dai tanti cambi che opereranno i due tecnici, ma l’Udinese dovrebbe ottenere un risultato positivo. Probabile che le reti complessive di quest’amichevole siano inferiori a tre.

Le probabili formazioni di Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1