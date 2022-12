Bonus, il governo ha detto sì: con questa carta cambia tutto

Il governo ha deciso di approvare la misura volta ad aiutare le famiglie più in difficoltà, le quali potranno usufruire della Carta risparmio spesa. Ecco di cosa si tratta.

In queste ore si sta discutendo l’approvazione della manovra di Bilancio del Governo Meloni. Tra le proposte, una delle più interessanti riguarda sicuramente il sistema di aiuti alle famiglie in difficoltà, che potranno utilizzare la cosiddetta Carta risparmio spesa.

Si tratta di uno dei temi più cari ai cittadini. In particolare per via dell’aumento sempre più preoccupante delle famiglie che vivono in uno stato di povertà e che si ritrovano costrette a fare tagli importanti su abbigliamento, spese e visite mediche.

La situazione economica di milioni di persone sta drammaticamente peggiorando. Secondo i dati, il 44% delle famiglie si trova maggiormente in difficoltà rispetto al 2019. Il 48% vive nella stessa condizione e solo l’8% ha percepito un cambiamento in meglio.

Il governo ha deciso di venire incontro ai cittadini con un Fondo da 500 milioni di euro che, nel 2023, verrà “destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità” come spiegato nel testo della misura.

Il Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e quello dell’Economia dovranno definire i criteri per individuare le persone che potranno usufruire del bonus e “l’ammontare del beneficio unitario”, oltre alle procedure di utilizzo del Fondo.

Per il momento, sappiamo che ad ottenere la Carta saranno le persone che hanno un Isee non superiore ai 15 mila euro. I Comuni si occuperanno di gestire il sistema che si baserà sull’emanazione di “buoni spesa”: le famiglie potranno usarli per i loro acquisti nelle diverse attività che aderiranno al provvedimento.

Le domande sulle nuova misura

Il meccanismo avrà un funzionamento simile a quello della Social card (o Carta acquisti). In questo caso, però, ad occuparsene è l’Inps e i destinatari sono solamente gli over-65 e gli under-3, che ogni due mesi ricevono 80 euro da spendere in prodotti alimentari e per il pagamento delle bollette.

La misura relativa alla Carta risparmio spesa deve ancora trovare conferma da parte del Governo. Nonostante si tratti di un aiuto esiguo rispetto alle spese che ognuno di ritrova ad affrontare, sarà utile a tantissime famiglie.

Attualmente non è noto quali saranno le procedure da seguire per poter ottenere il bonus. Inoltre, non è ancora stata chiarita una questione importante: sarà possibile continuare ad usufruire della Carta acquisti dell’Inps (anche in concomitanza con quella nuova) oppure verrà sostituita definitivamente dalla prossima manovra del governo?