Bari-Modena, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bari-Modena è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Bari ha risollevato la testa nella temibile trasferta di Cittadella, offrendo una prestazione travolgente – 3-0 all’ostica squadra granata, pur reduce da una storica affermazione in casa del Genoa – e mettendosi alle spalle il periodo difficile. Michele Mignani e i suoi uomini non esultavano dallo scorso 8 ottobre, quando la serie vincente si interruppe con il successo ai danni del Venezia. Da quella partita i pugliesi avevano frenato in maniera brusca, rimediando due sconfitte con Ascoli e Frosinone e inanellando ben cinque pareggi consecutivi. Risultati tutto sommato non in linea con quanto fatto vedere nei primi due mesi, con il club neopromosso in grande spolvero e costantemente tra le primissime posizioni. Il Bari ha sì perso contatto con la vetta – il distacco dalla capolista Frosinone è di 9 punti – ma la seconda piazza si è riavvicinata, anche grazie alla pesante sconfitta della Reggina nello scontro diretto con i ciociari. Gli amaranto sono a +3 dalla coppia formata dai galletti e dal Genoa, entrambi appaiati a quota 26 punti.

Mignani, nonostante debba fare a meno del capocannoniere Cheddira, impegnato ai Mondiali con il suo Marocco, ora punta a sfatare il tabù San Nicola, dove i biancorossi non vincono dal 1 ottobre. Ci proveranno con il Modena, un’altra neopromossa che non sta affatto sfigurando in cadetteria. I canarini non perdono da cinque turni e giovedì hanno sfiorato il terzo successo di fila dopo la doppia vittoria nei derby con Parma e Spal: quanti rimpianti per la formazione di Attilio Tesser, riacciuffata al 90′ dal Venezia (2-2).

Bari-Modena: le ultime notizie sulle formazioni

Mignani potrebbe lasciare di nuovo fuori Antenucci, continuando a dare fiducia all’attaccante francese Scheidler, anche lui in gol nel 3-0 al Cittadella. Dietro al giocatore transalpino agiranno Botta e Folorunsho. Nell’attacco del Modena è ballottaggio serrato tra il ristabilito Diaw e Bonfanti, sicuri del posto da titolare invece Falcinelli e Tremolada, entrambi apparsi in gran forma nelle ultime partite. Out Pergreffi e Battistella.

Come vedere Bari-Modena in diretta tv e in streaming

Bari-Modena è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “San Nicola” di Bari. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Nelle ultime tre partite che hanno visto protagonista il Modena i gol non sono mai mancati e potrebbe essere così anche a Bari, che nella trasferta di Cittadella è tornato a brillare in fase di possesso palla. Ci aspettiamo almeno tre gol complessivi nella sfida del San Nicola, in cui i pugliesi, rinati in Veneto, dovrebbero comunque evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bari-Modena

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti; Botta, Folorunsho; Scheidler.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Cittadini, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1