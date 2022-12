Cristiano Ronaldo in crisi, Biasin: “CR7 ha seminato male”

Che cosa sta succedendo a Cristiano Ronaldo? Il campione portoghese sembra aver perso la fiducia del ct Fernando Santos e dell’intero popolo portoghese. Per il giornalista di Libero Fabrizio Biasin la situazione di Ronaldo è molto triste.

Durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TVPLAY, il giornalista sportivo di Libero Fabrizio Biasin ha commentato le ultime notizie riguardo Cristiano Ronaldo e il Portogallo.

La discussione è partita dal recente post di Georgina Rodriguez, la moglie di CR7. Il messaggio apparso su Instagram nelle scorse ore ha già scatenato un putiferio in Portogallo. “Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90 minuti“, ha scritto la Rodriguez. “I fan non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte“.

Per Biasin tutta questa situazione è molto triste. “Se deve intervenire la moglie, la mamma, la situazione è un po’ triste“, ha dichiarato il giornalista di Libero. “Al momento né per Ronaldo né per Messi è finita… Non sono un grande amante di Ronaldo, ma il problema non è che non riesca a fare le sue cose: il fatto è che al momento fa giocare male chi gli sta attorno. Il suo però lo ha sempre fatto“.

Fabrizio Biasin su Cristiano Ronaldo: “Ha seminato male“

Biasin ha poi ammesso che quest’anno CR7 abbia concretizzato un po’ meno del solito. “Ma i numeri li ha sempre fatti“, ha insistito il giornalista ai microfoni di calciomercato.it in onda su Twitch TVPLAY. “Però ha seminato male, perché Ronaldo non sta simpatico ai colleghi, mentre Messi è amato dai compagni. Il problema ormai è che gran parte dei tifosi portoghesi è d’accordo col ct. E le squadre che fanno la Champions League non vogliono Ronaldo e non per problemi economici: non lo vogliono nemmeno gratis.”

Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Ronaldo rischia di tornare di nuovo in panchina? Per Biasin è molto probabile che CR7 non parta titolare neanche contro il Marocco. “Se il Portogallo contro il Marocco dovesse andare sotto, entreranno Leao e Cristiano Ronaldo e vedremo se riusciranno a fare il loro dovere. Poi non sono d’accordo neanche io sull’accanimento. Ronaldo in questo momento vede Messi protagonista del Mondiale, lui non lo è, capisco l’amarezza, però il discorso tecnico è un’altra cosa e in questo momento ha ragione il ct”.