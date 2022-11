Pronostico marcatori 15°giornata Serie A: fari puntati su Juve, Napoli ed Inter

Il pronostico marcatori della 15°giornata di Serie A: ecco le sfide dalle quali potersi attendere goal a grappoli.

Neanche il tempo di metabolizzare una giornata di Serie A, la quattordicesima, che ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza i contorni della classifica, almeno nei suoi piani alti, che già si ritorna in campo. Empoli-Cremonese aprirà infatti un turno importantissimo, in quanto l’ultimo prima della sosta per i Mondiali. Occasione ghiotta per il Napoli di Luciano Spalletti, che vuole continuare imperterrito nel suo periodo di forma esaltante. Dopo aver superato con qualche patema d’animo di troppo l’ostacolo Empoli, gli Azzurri se la vedranno con un Udinese in crisi di gioco e di risultati.

Il confronto del “Maradona” potrebbe essere deciso da almeno un goal di Victor Osimhen, che complice l’assenza di Kvaratskhelia avrà ancora tante responsabilità in zona offensiva. Anche Atalanta-Inter non può non essere attenzionata. Dopo il KO con la Juventus, la compagine di Inzaghi ha letteralmente stritolato la Sampdoria in casa, e vuole continuare la sua marcia sfatando anche il tabù Bergamo. Gli orobici hanno dimostrato di patire e non poco gli attaccanti forti fisicamente, in grado anche di attaccare con forza la profondità. Ragion per cui, Lautaro Martinez si candida in maniera autorevole a mettere a segno almeno un goal.

Juventus, Milan, Napoli ed Inter: il pronostico marcatori delle big del 15° turno di Serie A

Il match di cartello è però quello dello Stadium tra Juventus e Lazio. Si sfidano infatti rispettivamente la quarta e la seconda forza del campionato. Il ritorno di Sarri allo Stadium arreca sicuramente notevole fascino da un punto di vista mediatico. La gara tra i bianconeri ed i biancocelesti potrebbe essere decisa da una giocata del singolo: occhio a Milinkovic Savic, che in più di una circostanza ha punito la “Vecchia Signora”. In Milan-Fiorentina, Rafa Leao ha grandi chances di iscriversi nuovamente nel tabellino marcatori. Dopo la sfuriata di Mou, però, anche Roma-Torino potrebbe rivelarsi confronto come un confronto non banale. Il tecnico lusitano si aspetta risposte importanti dalla propria squadra. Contro l’organizzata difesa di Juric, Zaniolo potrebbe fare la differenza, anche perché i granata pressano molto alti, lasciando diversi metri alle spalle della linea difensiva.