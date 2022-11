Lazio-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Monza è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

LAZIO – MONZA | giovedì ore 20:45

Nel giro di appena tre giorni la Lazio è passata dall’atroce delusione per l’eliminazione dall’Europa League – e la conseguente retrocessione in Conference League, dove a febbraio giocherà il playoff con i rumeni del Cluj per accedere agli ottavi – alla gioia irrefrenabile per la vittoria di misura (0-1) nel derby capitolino con la Roma. Nella bolgia dell’Olimpico a Maurizio Sarri è bastato un gol di Felipe Anderson, che non ha fatto altro che depositare alle spalle di Rui Patricio la palla fornitagli dall’ex Pedro, abilissimo a sfruttare un errore in disimpegno del giallorosso Ibanez. Per il resto, non una prova memorabile da parte della formazione biancoceleste, priva di due titolarissimi come Immobile e Milinkovic-Savic.

Serviva una reazione dopo la sconfitta in coppa con il Feyenoord e quella in campionato con la Salernitana, due batoste che avevano un po’ ridimensionato l’eccellente cammino di Romagnoli e compagni fino a quel momento. Grazie al successo nella stracittadina, la Lazio è tornata in terza posizione e nel posticipo del turno infrasettimanale con il Monza ha la possibilità di raggiungere il Milan, fermato dalla Cremonese. Tradizione abbastanza favorevole per i biancocelesti con le neopromosse: nelle ultime quindici partite non hanno mai perso e nelle tre più recenti non hanno incassato neppure un gol. È stato un fine settimana di riscatto anche per i brianzoli di Raffaele Palladino, tornati a vincere dopo tre brutte sconfitte di fila. Tre punti di platino contro una diretta concorrente come il Verona (2-0) che permettono ai biancorossi di portarsi a +6 dalla zona retrocessione.

Lazio-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri recupera Milinkovic-Savic, squalificato contro la Roma, ma perde Zaccagni: un’altra assenza pesantissima nel reparto avanzato biancoceleste, già orfano di Immobile. Improbabile, infatti, il rientro dell’attaccante originario di Torre Annunziata. L’allenatore toscano potrebbe schierare Cancellieri al posto dell’ex Verona, completando il tridente con Felipe Anderson e Pedro. Si contendono una maglia Vecino e Luis Alberto, mentre in difesa Patric è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Casale.

Tra i brianzoli si è fermato Sensi: l’ex Inter si è rotto il perone e tornerà solamente a gennaio. Al suo posto, nella linea a cinque di centrocampo predisposta da Palladino troverà spazio Colpani. In difesa c’è Caldirola con il rientrante Izzo e Marlon, mentre sulla corsia destra Birindelli dovrebbe avere la meglio su Ciurria. Davanti tandem Caprari-Petagna.

Come vedere Lazio-Monza in diretta tv e in streaming

Lazio-Monza è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Lazio-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Monza si conferma una squadra indecifrabile, come dimostra la scarsa attitudine ai pareggi: i brianzoli finora non hanno avuto mezze misure, impattando solo in un’occasione. Sembra essere una partita alla portata della Lazio, ma la vittoria dei biancocelesti non è scontata in questo insidioso turno infrasettimanale. Non è da escludere, invece, che la formazione di Palladino possa segnare almeno un gol nella serata dell’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri.

VERONA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1