Palermo-Cittadella e Pisa-Modena, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Palermo-Cittadella e Pisa-Modena sono partite valide per la decima giornata di Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici

PALERMO – CITTADELLA | domenica ore 16:15

Un punto nelle ultime quattro giornate per il Palermo. Due punti nelle ultime quattro giornate per il Cittadella. Basta questo per rendere l’idea del peso specifico dei punti che questa partita mette in palio, con Corini che soprattutto da un lato inizia a non essere così saldo sulla panchina dei rosanero. Contro SudTirol e Pisa in casa, in Sicilia, si aspettavano almeno una vittoria. E’ arrivato solamente un pari contro i secondi dopo essere andati avanti di due lunghezze. Insomma, c’è da migliorare. E contro il Cittadella il Palermo sogna non solo i tre punti ma anche il sorpasso in classifica.

Dall’altro lato per il Cittadella c’è pure stato l’impegno in mezzo alla settimana di Coppa Italia. Quattro sberle dal Torino ed eliminazione. Ovviamente in una gara come questa, dove in campo scendono delle formazioni non nel massimo della loro forma, la differenza la potrebbe fare il pubblico che potrebbe dare una spinta ai padroni di casa. Ecco perché i rosanero sembrano favoriti.

PISA – MODENA | domenica ore 16:15

Il Pisa, dopo aver ripreso D’Angelo in panchina esonerando Maran, ha dato una svolta alla propria stagione con tre risultati utili di fila, l’ultimo, in rimonta fuori casa in Sicilia. Uno scossone in Toscana quindi c’è stato e si cerca quella che potrebbe essere la seconda vittoria nelle ultime quattro uscite. Non sarà per niente facile comunque contro gli uomini di Tesser, che arrivano da una vittoria clamorosa per cinque a uno contro il Como dove le reti sono arrivate tutte su palle inattive.

Il Pisa quindi dovrà fare molta attenzione a questo particolare: massima concentrazione all’interno dell’area di rigore nel momento in cui i gialloneri avranno la possibilità di buttare un pallone dentro i sedici metri.

Come vedere Palermo-Cittadella e Pisa-Modena in diretta tv e streaming

Palermo-Cittadella e Pisa-Modena sono partite valide per la decima giornata del campionato di Serie B. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Palermo-Cittadella

Gara che il Palermo dovrebbe riuscire a vincere. Gara che i rosanero devono per forza vincere. Sfida che potrebbe regalare almeno tre reti complessive. Ma i tre punti dovrebbero andare alla squadra di Corini.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Gomes, Broh; Elia, Brunori, Di Mariano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Donnarumma; Carriero, Pavan, Mazzocco; Antonucci; Tounkara, Beretta.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di Pisa-Modena

Sfida da pareggio. Il Pisa per continuare la striscia positiva, il Modena per non perdere l’abitudine di fare punti. Insomma, un punto per entrambe per smuovere la classifica.

Le probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Touré, Nagy; Ionita, Morutan, Sibilli, Gliozzi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1