Udinese-Monza, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Udinese-Monza è un match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

UDINESE – MONZA | mercoledì ore 21:00

La Dacia Arena ospita l’unica sfida dei sedicesimi di Coppa Italia tra due squadre che militano entrambe in massima serie: Udinese contro Monza. La vincente affronterà la Juventus negli ottavi di finale (match in programma all’Allianz Stadium a metà gennaio). In campionato, quello tra bianconeri e biancorossi, sarebbe dovuto essere uno scontro salvezza, ma i friulani sono finora la grande sorpresa del torneo. E, dopo aver collezionato la bellezza di 21 punti nelle prime 10 giornate, possono provare ad ambire ad un obiettivo più nobile della permanenza in A. La squadra allenata dall’esordiente Andrea Sottil sta ormai dimostrando di non essere affatto un fuoco di paglia. La riprova l’abbiamo avuta nelle ultime due partite contro Atalanta e Lazio, entrambe fermate sul pareggio: gli uomini di Gian Piero Gasperini sono stati rimontati (2-2) dopo essere passati in vantaggio di due gol, mentre quelli di Maurizio Sarri hanno rischiato grosso (0-0) con l’Udinese che ha sfiorato per ben due volte la rete del possibile vantaggio, prendendo due legni.

Deulofeu e compagni non perdono dal match d’esordio in campionato contro il Milan – sono nove i risultati utili consecutivi – e adesso puntano a fare strada anche in Coppa Italia. Dall’altra parte c’è un Monza che è stato rivitalizzato dalla cura Palladino. Il tecnico di origini campane, anche lui alla prima esperienza tra i professionisti, è riuscito a togliere i brianzoli dai guai, inanellando tre vittorie di fila contro Juventus, Sampdoria e Spezia. Sabato, però, i biancorossi hanno fatto registrare un’altra battuta d’arresto, tornando improvvisamente sterili in attacco e perdendo 1-0 sul campo di una diretta concorrente come l’Empoli. Il Monza ha già incontrato l’Udinese in questa stagione: lo scorso 26 agosto la sfida dell’U-Power Stadium è terminata 2-1 per i friulani, che prima con Beto e poi con Udogie hanno rimontato la rete iniziale di Colpani.

Come vedere Udinese-Monza in diretta tv e streaming

Udinese-Monza è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla Dacia Arena di Udine. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Udinese-Monza anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Tanto turnover per Sottil e Palladino, intenzionati a dare spazio a diverse seconde linee. L’Udinese, tuttavia, appare superiore rispetto al Monza e l’ha dimostrato anche in campionato: una vittoria dei friulani è assai probabile in un match le due squadre si sfideranno verosimilmente a viso aperto, andando con ogni probabilità a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Samardzic, Jajalo, Arslan, Ebosse; Success, Nestorovski.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Donati, Bondo, Ranocchia, D’Alessandro; Colpani, Machin; Valoti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1