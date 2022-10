Ponte 1 novembre 2022: dove resteranno chiuse le scuole

Ponte di Ognissanti: si prevede la chiusura anticipata delle scuole dal 31 Ottobre. Ecco quale studente potrà fare dolcetto o scherzetto nella notte più spaventosa dell’anno.

Gli studenti lo sanno benissimo: all’inizio di ogni anno scolastico è fondamentale dare uno sguardo al calendario alla disperata ricerca di un ponte. Ve lo ricordate voi, nel vostro passato da studenti, quanto fosse bello poter restare a casa da scuola per ben due giorni, invece che uno?

Giorni di festa per gli studenti

Finalmente si poteva fare tardi, senza il pensiero di doversi svegliare di buon mattino ed essere anche presentabili agli occhi dei docenti. I ponti: la cosa preferita degli studenti di ogni ordine e grado. Avere qualche giorno in più per fare una bella gita di famiglia può essere importante anche per chi, sempre pieno di lavoro, vorrebbe prendersi una meritata pausa.

Ponte di Halloween: dolcetto o scherzetto

Insomma amanti dei ponti: quest’anno sembra esservi andata di lusso. A quanto pare il giorno di Ognissanti (1 Novembre) cadrà di martedì. Proprio per questo, le scuole hanno deciso di concedere come festività anche il lunedì, 31 Ottobre.

Halloween: cosa si festeggia

Un giorno che renderà sicuramente felici molti studenti: è proprio il 31 Ottobre che si festeggia una delle feste più amate dai giovani: Halloween. Di importazione americana, questa festa è nata come una festa pagana che rendesse omaggio agli spiriti. Quella notte si dice che gli spiriti lascino il luogo del loro riposo per fare piccoli scherzi a chi è rimasto nel mondo dei vivi.

Noi italiani abbiamo importato questa festività da pochissimo, ma tendiamo a festeggiarla con meno riferimenti al suo significato originale. Diciamo che, per noi, si tratta più di una versione leggermente più macabra di Carnevale.

Tutto questo per dirvi, cari studenti, che se avete tanta voglia di organizzare una gara di dolcetto o scherzetto, oppure fare una festa in maschera, quest’anno potete farlo senza l’ansia di dovervi svegliare presto al mattino dopo.

Ponte 1 Novembre: quali scuole restano chiuse

C’è però una brutta notizia: non tutte le scuole hanno scelto di concedere agli studenti un giorni di festa nella giornata del 31 Ottobre. La chiusura degli istituti in quella giornata è prevista solo per alcune regioni.

Ecco quali regioni concedono il ponte di Halloween: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Campania e Calabria.

Le regioni non citate in questo elenco (Marche, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna) concederanno le vacanze da scola nella giornata di mercoledì 2 Novembre.

Un antico detto recitava: c’è chi può e chi non può. Purtroppo in Italia è spesso cosi.