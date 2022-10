Lecce-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Fiorentina è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

LECCE – FIORENTINA | lunedì ore 20:45

L’attacco della Fiorentina finora ha fatto faville solamente in Conference League. Nelle ultime due settimane la Viola ha rifilato otto gol complessivi ai modesti scozzesi dell’Hearts, schiantati 3-0 nella trasferta di Edimburgo e sommersi con un altrettanto netto 5-1 a Firenze giovedì scorso. Una magra consolazione per Vincenzo Italiano: il doppio successo europeo – che, di fatto, consente al tecnico di origine siciliana di ipotecare il secondo posto e la qualificazione ai playoff – non riesce a “mascherare” un avvio di stagione che, almeno per quanto concerne il campionato, non si può non definire disastroso. In Serie A i gigliati stentano ad ingranare e dopo nove giornate sono ai margini della zona retrocessione, con un bottino di due vittorie, tre pareggi e ben quattro sconfitte.

Sebbene l’atteggiamento e le caratteristiche della squadra siano rimaste quello dello scorso anno, Jovic e compagni fanno una fatica tremenda in fase di realizzazione: la Fiorentina non aveva segnato così poco (7 gol) a questo punto del torneo addirittura da oltre trent’anni. E il possesso palla – nessuno, al momento, ha gli stessi numeri della Viola – finisce per diventare sterile e fine a sé stesso. Un esempio lampante è stata la partita con la Lazio di Maurizio Sarri, terminata 0-4 per i biancocelesti. La squadra di Italiano ha creato tantissimo, ma alla fine ha avuto la meglio la concretezza dei capitolini, abili a sfruttare ogni ripartenza. Fiorentina che dopo due sconfitte è ora chiamata a migliorare la propria classifica tornando a fare punti nell’insidiosa trasferta di Lecce. La sensazione è che gli uomini di Marco Baroni abbiano raccolto meno rispetto a ciò che hanno fatto vedere in campo. L’unica vittoria resta quella di Salerno, mentre in casa – escludendo la sconfitta all’esordio con l’Inter – hanno sempre pareggiato con il risultato di 1-1.

Lecce-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Senza lo squalificato Hjulmand, a centrocampo Baroni si affiderà a Blin. Ballottaggio invece tra il recuperato Bistrovic e Askildsen, uscito acciaccato dalla sfida dell’Olimpico. Davanti il tecnico toscano non rinuncia a Strefezza, il grande protagonista di queste ultime giornate: completeranno il reparto Ceesay e Banda. In difesa spazio all’ex Barça Umtiti.

Qualche assenza di troppo in mezzo al campo anche per Italiano, che dovrà rinunciare allo squalificato Amrabat. Al posto del marocchino ci sarà Mandragora, affiancato da Barak e Bonaventura. In attacco riecco Gonzalez dal 1′, mentre Jovic ha ormai vinto definitivamente il duello con Cabral, ai margini delle rotazioni. Assenti anche Martinez Quarta e Sottil.

Come vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Lecce-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Lecce-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Rischioso puntare ad occhi chiusi sulla Viola, sebbene per i bookmaker la Fiorentina parta naturalmente coi favori del pronostico. Il Lecce in casa non ha mai vinto ma ha sempre concesso molto poco e il suo modo di giocare potrebbe mettere in difficoltà una squadra alle prese con tanti problemi come quella di Italiano, che in Serie A segna con il contagocce ed al contempo si espone a contropiedi spesso letali, come ha dimostrato la gara con la Lazio. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se i salentini evitassero la sconfitta in una partita in cui entrambe potrebbero realizzare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouamé.

Lecce-Fiorentina: chi vince? Lecce

Pareggio

Fiorentina View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1