Cagliari-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cagliari-Venezia è una partita della settima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

CAGLIARI – VENEZIA | sabato ore 14:00

Seconda partita interna consecutiva per il Cagliari di Liverani, scosso durante la sosta dal lutto che lo ha colpito. Ma ovviamente il tecnico non ritiene questo un fattore che possa influire nella prestazione della sua squadra, chiamata a riprendersi immediatamente dopo lo stop contro il Bari sempre in Sardegna prima della sosta. Sulla carta non dovrebbe esserci partita: troppo più forte la formazione isolana rispetto a quella lagunare. Ma anche contro i galletti sembrava potesse andare in questo modo. Eppure, Mignani si è portato a casa l’intera posta in palio.

Per il Venezia l’avvio di stagione non è stato dei migliori. La scelta di Javorcic in panchina non sembra pagare anche se, il pareggio contro il Pisa, è sembrato un piccolo scossone per i veneti. Che, però, in superiorità numerica per buona parte della ripresa non sono riusciti a prendersi l’intera posta in palio. Ecco, questo è un fattore da tenere in considerazione: davanti manca qualcosa, e di questo potrebbe trarne giovamento il Cagliari. Che ha il dente avvelenato e che vuole tornare a vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno da quelle squadre che stanno davanti e che non vogliono mollare.

Come vedere Cagliari-Venezia in diretta tv e in streaming

Cagliari-Venezia è in programma sabato alle 14:00. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

In una sfida che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, appare assai probabile una vittoria del Cagliari contro il Venezia. La squadra di Liverani è più forte e non può permettersi altri passi falsi. Insomma, tre punti ai sardi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Venezia

CAGLIARI (4-3-3):Radunovic; Zoppa, Altare, Goldanica, Barreca; Rog, Makoumbou, Nandez; Falco; Pavoletti; Mancosu.

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Wisniewski, Ceccaroni, Modolo; Candela, Andersen, Fiordilino, Busio; Ullman; Pohjanpalo, Novakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1