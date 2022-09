Cremonese-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Lazio è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

CREMONESE – LAZIO | domenica ore 15:00

La classifica non tragga in inganno: la Cremonese ha solamente due punti ma è in crescita e i due pareggi consecutivi con Sassuolo (0-0) e Atalanta (1-1) rappresentano il “giusto premio” per una squadra che nelle prime quattro giornate aveva seminato tanto ma senza raccogliere nulla. Gli uomini di Massimiliano Alvini non hanno mai demeritato pur affrontando avversari qualitativamente superiori – l’unica sconfitta con due gol di scarto è quella con l’Inter a San Siro – e gli è bastato migliorare in fase di non possesso (un solo gol subito contro emiliani e bergamaschi) per iniziare ad ottenere i primi risultati positivi.

Il calendario, intanto, non consente di abbassare i giri del motore e in Lombardia arriva la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla terrificante prestazione in Danimarca contro il Midtjylland, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Una partita terminata con l’umiliante risultato di 5-1 che ha fatto emergere un po’ tutti i difetti della formazione biancoceleste, che continua ad essere incostante soprattutto quando gioca lontano dall’Olimpico: finora nessun successo in trasferta per i capitolini. Il tecnico toscano a fine match ha addirittura parlato di un “germe” nello spogliatoio, dicendosi pronto anche a rassegnare le dimissioni nel caso in cui il principale problema fosse lui. Lazio dunque chiamata a riscattare subito il “naufragio” danese e ripartire dal 2-0 contro il Verona di domenica scorsa. L’ultima gita dei biancocelesti allo “Zini” è datata 1996 e in quel caso ebbero la meglio i grigiorossi. La Lazio statisticamente parlando è la squadra con cui i lombardi hanno collezionato il maggior numero di punti in massima serie.

Cremonese-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Non accenna a svuotarsi l’infermeria in casa Cremonese. Contro la Lazio Alvini dovrà fare a meno di Bianchetti, Ndiaye, Ghiglione e Carnesecchi. Non è da escludere il ritorno al 3-4-1-2, con Zanimacchia trequartista alle spalle dell’ormai consolidata coppia formata da Dessers e Okereke. In mediana giocheranno Meité e Pickel, solo panchina per l’ex Escalante. L’unico ballottaggio è in difesa, dove Hendry insidia Aiwu.

Sarri prosegue invece con il turnover dopo l’ennesimo impegno ravvicinato. Non c’è Lazzari, infortunato: al suo posto, a destra, verrà adattato Hysaj, con Marusic sulla corsia opposta. A centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare Milinkovic-Savic e Cataldi, mentre Luis Alberto è in ballottaggio con Vecino. In attacco Pedro rileverà l’acciaccato Zaccagni.

Come vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e in streaming

Cremonese-Lazio, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Partita che la Lazio deve vincere per cancellare la disfatta in Danimarca. La Cremonese, tuttavia, è una “piccola” da prendere con le pinze, affronta ogni avversario a viso aperto e potrebbe creare qualche grattacapo alla squadra di Sarri. Non dovrebbero mancare i gol, che con ogni probabilità saranno almeno due complessivi. Essendo due squadre che segnano prevalentemente nei secondi tempi, ci aspettiamo una ripresa più movimentata.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lazio

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.