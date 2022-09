Roma-HJK, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Roma-HJK è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ROMA – HJK | giovedì ore 21:00

L’avversario in questione è “solo” l’HJK ma il tutto esaurito dell’Olimpico per il primo appuntamento europeo davanti al proprio pubblico degli uomini di José Mourinho ha un significato ben preciso: attorno alla Roma c’è ancora tanto entusiasmo. Un fervore che si protrae da mesi e che le due sconfitte rimediate nella scorsa settimana contro Udinese e Ludogorets Razgrad non hanno minimamente scalfito. I giallorossi, dopo il trionfo in Conference League nella passata stagione, vogliono continuare a stupire in campo internazionale nonostante la falsa partenza in Bulgaria. Partita in cui Pellegrini e compagni hanno forse risentito della batosta di qualche giorno prima in Friuli (4-0), sottovalutando eccessivamente gli uomini di Simundza e incappando in uno scivolone inatteso che potrebbe complicare il discorso qualificazione.

Poco concreti sotto porta malgrado le numerose occasioni create, i capitolini hanno finito per incassare il gol del definitivo 2-1 a due minuti dal 90′ dopo aver trovato la rete del pareggio soltanto qualche secondo prima con Eldor Shomurodov. Roma che ad ogni modo è riuscita a voltare pagina tornando immediatamente a vincere in campionato con il successo per 2-1 sull’Empoli nel posticipo. Tre punti che hanno permesso a Mou e i suoi di restare a un solo punto dalle tre squadre in vetta: Milan, Napoli e Atalanta.

I finlandesi in patria invece stanno volando: dopo ventidue giornate sono primi, con due punti di vantaggio nei confronti del KuPS e negli ultimi tre turni hanno ottenuto altrettante vittorie. In Europa, tuttavia, è un altro paio di maniche e la differenza di qualità è emersa tutta nell’esordio con gli spagnoli del Betis, passati 2-0 in Finlandia. È proprio gli andalusi che deve guardare la Roma, in attesa della doppia sfida che deciderà probabilmente il primo posto nel gruppo C. L’allenatore portoghese intanto recupera Zaniolo, che dovrebbe partire dal ‘1 contro i finlandesi di Toni Koskela. Sulle fasce spazio per Celik e Spinazzola, mentre dietro Mourinho pensa di dare una chance a Vina. In attacco riecco Belotti.

Come vedere Roma-HJK in diretta tv e in streaming

Roma-HJK è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-HJK anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Non sembra essere in discussione la vittoria della Roma contro la squadra sulla carta meno competitiva del girone, ma come abbiamo visto nello scorso turno ogni partita in Europa può celare delle insidie. Giallorossi favoriti in un match in cui dovrebbero tornare a tenere nuovamente la porta inviolata dopo tre partite.

Le probabili formazioni di Roma-HJK

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Celik, Camara, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti.

HJK (3-4-3): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Terho, Lingman, Vaananen, Browne; Soiri, Abubakari, Hostikka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0