Altmaier-Sinner, US Open: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Altmaier-Sinner è un match valido per il primo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Dopo una prima giornata in cui sono già saltate alcune teste di serie – l’eliminazione più clamorosa è stata quella del greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto in quattro set dal qualificato Galan – Jannik Sinner cercherà di non tradire le attese. E soprattutto confermare i pronostici della vigilia, che al primo turno lo considerano nettamente favorito contro il tedesco Daniel Altmaier, mai affrontato in carriera dall’attuale numero uno d’Italia.

In un circuito in cui le certezze si contano ormai sulle dita di una mano e senza uno dei principali protagonisti come Novak Djokovic, l’altoatesino può provare a dire la sua nell’unico torneo del grande Slam in cui non ha mai raggiunto i quarti di finale. Lo scorso anno la sua corsa si fermò agli ottavi, stavolta sembra avere le carte in regola per arrivare almeno tra i primi otto, come ha fatto nelle ultime edizioni degli Australian Open e di Wimbledon. Il momento migliore del 2022 di Sinner è stato proprio ai Championships, dove ha sfiorato quella che sarebbe stata una sensazionale vittoria contro il futuro campione Djokovic. Buoni risultati anche su terra: a Umago, lo scorso luglio, si è aggiudicato il suo unico titolo della stagione – sesto in carriera – battendo in finale Carlos Alcaraz.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sugli US OPEN di TENNIS: CLICCA QUI

Un esordio alla portata per l’altoatesino

Non ha brillato invece nei due Masters 1000 nordamericani di Montreal e Cincinnati. In Canada il nativo di San Candido si è arreso al secondo turno ad un fenomenale Carreno Busta, mentre in Ohio si è fatto rimontare in un modo inspiegabile da Auger-Aliassime, sprecando anche ben due match point e perdendo l’opportunità di centrare i quarti.

In ogni caso il sorteggio stavolta sembra avergli detto bene. Inizierà la sua avventura newyorkese con un giocatore apparso in netto calo nell’ultimo periodo come Altmaier. Numero 93 al mondo, il tedesco classe ’98 non riesce a superare un primo turno dal torneo di Maiorca e dunque dallo scorso giugno. Eliminato immediatamente a Wimbledon, Bastad, Amburgo e Umago, sul cemento non ha superato le qualificazioni né Montreal né a Cincinnati e una settimana fa è uscito subito anche dal 250 di Winston-Salem.

Dove vedere Altmaier-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno dello US Open tra Daniel Altmaier e Jannik Sinner sarà trasmesso nel tardo pomeriggio di martedì 30 agosto in diretta tv su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri dello US Open saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche su TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 19:30 (ora italiana).

Altmaier-Sinner: il pronostico

Sinner dovrebbe aggiudicarsi quest’incontro senza grossi problemi. Altmaier peraltro non si presenta a quest’appuntamento in gran forma e farà davvero fatica a contenere l’aggressività dell’azzurro da fondocampo. L’altoatesino la chiuderà verosimilmente in tre set e ci sono buone possibilità che i game complessivi siano meno di trentadue.