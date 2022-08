Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di San Siro. Ecco i dettagli.

Tutto pronto al “Meazza” per il fischio d’inizio di Milan-Bologna. Dopo il pareggio di Bergamo, i rossoneri non possono perdere altro terreno dalla vetta: l’occasione offerta dalla sconfitta dell’Inter potrebbe offrire un’ulteriore valvola di sfogo per il “Diavolo”. Sono state diramate le formazioni ufficiali della gara:

MILAN (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud.

BOLOGNA (3-5-2) Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Vignato, Schouten, Domínguez, Cambiaso; Arnautovic, Barrow

Milan-Bologna, il pronostico marcatori

Giroud ritorna al centro dell’attacco, e chissà che l’attaccante francese non possa ritagliarsi lo spazio sufficiente per bagnare l’esordio da titolare con un goal. In alternativo, occhio a De Ketelaere, anch’egli all’esordio: i felsinei potrebbero lasciare spazi invitanti sulla trequarti, offrendo il destro alle incursioni dei calciatori offensivi di Pioli.

Milan-Bologna, probabili ammoniti e tiratori

In una gara nella quale potrebbero rivestire un ruolo importante le palle da fermo, la fisicità di Tomori è un’opzione da prendere in assoluta considerazione: chissà che il centrale inglese non possa con un’incornata di testa aggredire l’area di rigore dei felsinei. Anche Schouten potrebbe provarci con una conclusione da fuori: il centrocampista di Mihajlovic spesso rappresenta un fattore dalla distanza. Rischio giallo per Medel.