Stella Rossa-Maccabi Haifa, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Stella Rossa-Maccabi Haifa è un match valido per gli spareggi di qualificazione alla Champions League 2022-23 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, analisi, diretta tv, streaming, formazioni, pronostici.

STELLA ROSSA – MACCABI HAIFA | martedì ore 21:00

La scena, una settimana fa, se l’è presa il centravanti haitiano Frantzdy Pierrot, capace di contribuire con una doppietta alla vigorosa rimonta del suo Maccabi Haifa sulla più quotata Stella Rossa di Dejan Stankovic. In Israele è successo davvero di tutto: cinque reti complessive tra due squadre apparse entrambe in salute, in particolar modo dal punto di vista realizzativo. Sia gli uomini guidati da Barak Bakhar che quelli allenati dall’ex centrocampista di Lazio e Inter hanno confermato la loro vocazione offensiva, trovando la via del gol con una certa facilità. Il 3-2 maturato al Sammy Ofer Stadium consegna un piccolo ma significativo vantaggio in vista del ritorno ai biancoverdi, ai quali adesso basterà non perdere per qualificarsi ai gironi di Champions League: un’attesa che dura da 12 anni.

Si lecca le ferite invece la formazione di Belgrado. Che rischia, a sorpresa, di fallire l’appuntamento più importante della stagione nonostante fosse reduce – prima del capitombolo di Haifa – da sette vittorie consecutive tra campionato e turni di qualificazione ed avesse molti minuti in più nelle gambe rispetto agli israeliani.

Ormai dallo scorso anno nelle coppe europee a parità di gol non hanno alcun valore quelli segnati in trasferta, motivo per cui la Stella Rossa dovrà necessariamente vincere con almeno due reti di scarto per ribaltare il Maccabi. Altrimenti sarà eliminazione. Stankovic pretenderà maggiore attenzione in difesa: prima della gara di mercoledì scorso la sua squadra aveva tenuto la porta inviolata per quattro partite di fila.

Come vedere Stella Rossa-Maccabi Haifa in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Maccabi Haifa è in programma martedì alle 21:00. La gara valida per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport HD (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Stella Rossa-Maccabi Haifa è abbonarsi a Mediaset Infinity+, altra piattaforma che ha acquisito i diritti della competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Maccabi Haifa ha meno qualità ed esperienza rispetto ai serbi ma in quest’avventura è stato già capace di sovvertire un pronostico, andando a vincere 4-0 in casa dell’Olympiacos nel secondo turno di qualificazione. A Belgrado, ad ogni modo, non è mai semplice giocare e quasi certamente i biancoverdi dovranno farlo in una bolgia. Stavolta la Stella Rossa riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta ma sarà con ogni probabilità un altro match piuttosto movimentato, da almeno tre gol totali. E non sarebbe una sorpresa se nel secondo tempo il numero delle reti complessive fosse superiore a quelle del primo. L’ipotesi supplementari, infine, non è affatto remota.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Maccabi Haifa

STELLA ROSSA (4-4-2): Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic; Kangwa, Kanga, Bukari, Ivanic; Pesic, Katai.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Planic, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Mohamed; Haziza, Pierrot, David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1