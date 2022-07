Diletta Leotta, il riflesso al tramonto scatena i fan su Instagram

Diletta Leotta, il popolo dei social resta a bocca aperta: lo scatto in sottoveste postato su Instagram è da perdere la testa.

Prima il mare, poi la montagna e, infine, Milanello. Si sta godendo un’estate molto movimentata la bella Diletta Leotta, che di riposare non ne ha proprio intenzione ma che ha voglia, al contrario, di assaporare fino in fondo ogni singolo istante delle settimane che la separano dall’inizio del campionato.

Non sta ferma un solo secondo, la stella di Dazn. Dopo la gita lavorativa al centro sportivo rossonero sembra aver fatto rientro però nella sua Milano, la città che l’ha adottata e che ha fatto di lei una star a livello nazionale. Tanto lontana dal luogo che le ha dato i natali, la Sicilia, ma che ha comunque conquistato un posto nel suo cuore.

Anche perché lì, adesso, c’è un pezzo imprescindibile della sua vita. Il suo cucciolo Lillo, che sembra ormai occupare un posto di primissimo piano nella sua quotidianità. Il minuscolo amico a quattro zampe della conduttrice sportiva più amata di tutti i tempi è sempre con lei: sono inseparabili.

Diletta Leotta è tornata a Milano da lui

Per suggellare il rientro in città la Leotta ha deciso di farsi immortalare nell’angolo indubbiamente più suggestivo del suo splendido attico con vista: il terrazzo. Lì si allena, lì prepara le sue dirette, lì gioca col suo Lillo. E lì posa nei modi più disparati, per la gioia dei suoi follower.

L’ultimo scatto postato su Instagram è un capolavoro in grande stile. Diletta posta in sottoveste di satin al tramonto, più bella e più hot del sole che la bacia e che si appresta a fare spazio alla luna.

Una foto che per ovvie ragioni ha fatto boom di like e di commenti sul noto social, dove la beniamina di Dazn ha sempre avuto un incredibile seguito. Seguito che non a caso cresce sempre più ogni volta che pubblica un nuovo contenuto e che decide di deliziare i suoi sostenitori mostrando, come se fosse possibile dimenticarla, la sua bellezza.