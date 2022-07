Italia-Islanda, Europeo Femminile: diretta tv in chiaro, pronostici

Italia-Islanda è la seconda partita dell’Europeo femminile per le azzurre: qui dove vedere la sfida in chiaro, in streaming e i pronostici

ITALIA – ISLANDA | giovedì ore 18:00

Nessuno si aspettava un esordio così amaro, e brutto, del’Italia Femminile di Milena Bertolini nell’Europeo che si sta disputando in Inghilterra. Le azzurre sono state praticamente distrutte dalla Francia e oggi contro l’Islanda devono solamente vincere per cercare di tenere vivo il sogno di andare ai quarti di finale. La sfida di oggi ovviamente è assai meno complicata di quella contro le transalpine, ma Gama e compagne dovranno ritrovare quella compattezza che è mancata all’esordio. Tutto troppo semplice per la Francia, che è riuscita a chiudere la partita nel primo tempo andando in gol per cinque volte. Troppo brutta l’Italia per essere vera. Uno stop che ci poteva anche stare, ma non in quelle dimensioni. Serve resettare tutto e invertire la rotta.

Per questo motivo Bertolini ha deciso di fare almeno cinque cambi rispetto all’undici iniziale sceso in campo contro una delle favorite del torneo. Dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Di Guglielmo, Rosucci, Simonetti, Giacinti e Piemonte. Fuori quindi anche Cristiana Girelli lì davanti. Questa dovrebbe essere l’esclusione più importante e quella che potrebbe fare molto rumore. Il ct azzurro avrebbe deciso così secondo le ultime indiscrezioni della vigilia. Anche se queste ore saranno sicuramente di riflessione.

Occhi comunque all’Islanda, che al debutto ha pareggiato contro il Belgio. Negli ultimi due incroci tra le due squadre è arrivata una vittoria azzurra e un pareggio. Era l’anno scorso, una doppia amichevole.

Come vedere Italia-Islanda in diretta tv e streaming Italia-Islanda, seconda partita dell’Europeo della Nazionale italiana di Milena Bertolini, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai 1. La sfida è in programma oggi, giovedì 14 luglio, alle 18. In streaming, ovviamente in maniera gratuita, sarà possibile seguirla su RaiPlay. Ovviamente anche Sky ha i diritti della partita e dell’Europeo in generale che si gioca in Inghilterra. La partita tra Francia e Italia quindi sarà visibile s Sky Sport Uno e su Sky Sport Football. In streaming, in questo caso, si potrà vedere su Sky Go e anche su Now Tv, il servizio associato ai canali del canale satellitare.

Il pronostico

Non ha nessun’altra possibilità che la vittoria la Nazionale italiana. E questa volta dovrebbe anche riuscire a prendersela. Non sappiamo ancora quanti cambi farà Milena Bertolini rispetto all’undici iniziale di domenica sera, ma qualche volto nuovo dal primo minuto si vedrà. In ogni caso la sensazione è che le azzurre possano prendersi la vittoria in una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Italia-Islanda

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Rosucci, Simonetti, Bonansea; Giacinti, Piemonte.

ISLANDA (4-3-3): Sigurdardottir; Atladottir, Arnardottir, Gisladottir; Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Þorvaldsdóttir, Jonsdottir

POSSIBILE RISULTATO: 2-1