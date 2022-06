Tra Monica Bertini e Marina Presello è sfida all’ultimo costume

Monica Bertini si rilassa in Sardegna per smaltire le fatiche del campionato. E nello stesso resort c’è anche Marina Presello.

Non è la prima strana “coppia” a far furore sui social network in queste prime settimane d’inizio estate. Prima di loro ci sono già state Giorgia Rossi e Federica Masolin, che in tenuta da padel hanno stregato la Sicilia e fatto sognare a occhi aperti le frotte di utenti che le seguono su Instagram e dintorni.

Nella sfida, già andata in onda, tra Dazn e Sky Sport, non c’è stato un reale vincitore. La bruna e la bionda sono amate in egual misura ed è davvero difficile stabilire chi, tra le due, meriti lo scettro di regina del padel dell’estate 2022.

Così come, d’altra parte, non sarà facile “scomporre” la coppia che sta infiammando la Sardegna per decidere se ci sia una che, più dell’altra, meriti una qualche corona. Se in Sicilia Giorgia e Federica hanno fatto furore, sfoderando i fisici allenati e la passione per lo sport, a Santa Margherita di Pula le temperature sono ancor più bollenti.

Monica Bertini e Marina Presello come Giorgia Rossi e Federica Masolin

È lì che si trovano altre due giornaliste italiane amatissime. Si tratta di Monica Bertini, star di Mediaset e padrona di casa di Pressing, e di Marina Presello, che come la Masolin è nella squadra di Sky Sport. Non ci sono foto e video che le ritraggono insieme, ma c’è un particolare che ha fatto intuire che si trovino nello stesso resort.

La bella Monica ha postato una sequenza di foto che la ritraggono mentre si culla su un dondolo. I suoi fan l’hanno riempita, come sempre del resto, di complimenti e di lusinghe. E lei, nel ringraziarli per le belle parole, ha scritto quanto segue: “Ci tengo a precisare che gran parte del merito va a Marina Presello che si è rivelata un’ottima fotografa”.

Un’occhiata fugace al profilo della Presello ha confermato il sospetto: anche lei è in Sardegna insieme alla Bertini, sulla falsariga di Giorgia Rossi e Federica Masolin. Una nuova sfida all’ultimo costume che, anche in questo caso, non potrà avere una vincitrice. Sono entrambe così belle da avere proprio l’imbarazzo della scelta.