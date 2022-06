Danimarca-Croazia, Nations League: diretta tv, formazioni, pronostici

Danimarca-Croazia è una partita valida per la terza giornata di Nations League ed è in programma venerdì alle 20:45: tv, formazioni e pronostici.

DANIMARCA – CROAZIA | venerdì ore 20:45

Continua a vincere e convincere la Danimarca. Che siano Europei, qualificazioni mondiali o Nations League, non fa alcuna differenza: la selezione di Kasper Hjulmand si conferma in grande ascesa e adesso può legittimamente coltivare il sogno di impedire ai campioni in carica della Francia di raggiungere la Final Four. Christian Eriksen e compagni sono infatti a punteggio pieno dopo due partite e guidano la classifica del gruppo 1 di Lega A con sei punti. Tre lunghezze sull’Austria e ben cinque sulla nazionale transalpina, battuta 2-1 una settimana fa nello scontro diretto di Saint-Denis.

Un progetto tecnico, quello dei danesi, che in realtà parte da molto lontano. E che ha cominciato a raccogliere i primi frutti un anno fa, quando sbalordirono il continente arrivando in semifinale ad Euro 2020 e mettendo paura ai padroni di casa dell’Inghilterra. Impressionante anche il ruolino nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo: nove vittorie e una sconfitta – subita però quando ormai i giochi erano fatti – e un girone sostanzialmente dominato dalla prima all’ultima giornata. Se queste sono le premesse, Hjulmand e i suoi uomini tenteranno di ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella rassegna iridata che aprirà i battenti a fine novembre in Qatar.

Nel frattempo in Nations League hanno già rifilato due gol alla Francia e altrettanti all’Austria, entrambe affrontate in trasferta. La loro prossima “vittima” potrebbero essere i vicecampioni del mondo della Croazia, una selezione che nonostante abbia mantenuto intatta l’intelaiatura di quattro anni fa sembra lontana da quei fasti. Un rigore di Kramaric nel finale della sfida con la Francia ha permesso al commissario tecnico Zlatko Dalic di conquistare il suo primo punto ma i livelli raggiunti nel 2018 restano, per ora, un ricordo.

Come vedere Danimarca-Croazia in diretta tv e in streaming

Danimarca-Croazia è in programma venerdì alle 20:45 al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. La gara valida per la Nations League 2022-2023 verrà trasmessa (non integralmente) da Sky tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Danimarca continua ad ottenere importanti risultati attraverso un gioco coraggioso e bello da vedere e in questo momento sembra averne di più rispetto alla Croazia, che in ogni caso rimane una selezione di tutto rispetto e con giocatori in grado di fare la giocata decisiva. Nel complesso si può dare fiducia ai danesi in un match in cui entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Danimarca-Croazia

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Anderson, Vestergaard, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Cornelius.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Brekalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1