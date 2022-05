Trevisan-Sasnovich, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Trevisan-Sasnovich è un match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Per lei parlava il suo sorriso smagliante, alla fine del vittorioso match contro la russo-australiana Daria Saville. Non c’è stato bisogno delle parole per descrivere lo stato d’animo di Martina Trevisan, che per la seconda volta in carriera ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros. Uno Slam che si conferma speciale per la tennista toscana, già protagonista di un clamoroso exploit nel 2020, quando la sua sorprendente corsa si fermò ai quarti di finale. Un’altra prestazione impeccabile per la Trevisan (6-3 6-2) che fa il paio con quelle, estremamente convincenti, contro Dart e Linette nei primi due turni.

Momento d’oro impreziosito anche dal best ranking in arrivo: a prescindere da come terminerà la sua avventura parigina, la 29enne italiana è certa di raggiungere una posizione di classifica – ad oggi sarebbe 44esima – mai conquistata prima d’ora. Quella con la Saville, nata Gavrilova, è stata l’ottava vittoria di fila, considerando che appena una settimana fa la Trevisan sollevava al cielo il suo primo trofeo nel circuito Atp, trionfando a Rabat. L’ultima a realizzare una striscia così lunga era stata Francesca Schiavone nel 2017.

Per eguagliare lo straordinario risultato del 2020 dovrà prevalere sull’attuale numero 47 al mondo Aliaksandra Sasnovich, avversario ostica ma tutt’altro che imbattibile. Anche la bielorussa attraversa un buon momento e per la seconda volta in carriera è approdata agli ottavi di uno Slam. Negli ultimi due turni si è imposta su Raducanu e Kerber e secondo i bookmaker partirà leggermente favorita sulla giocatrice azzurra.

