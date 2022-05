I pronostici del weekend (21-22 maggio) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ci sono le partite dell’ultima giornata di Serie A, Liga, Premier League e Ligue 1. Ci sono ancora parecchi verdetti da sancire.

In Serie A Fiorentina e Atalanta cercano un posto in Europa, Milan e Inter si giocano lo Scudetto, Salernitana a e Cagliari la salvezza. Nella Liga la lotta per evitare la retrocessione riguarda da vicino Cadice, Granada e Maiorca.

In Premier League il Tottenham con una vittoria contro il Norwich già retrocesso potrà brindare alla qualificazione in Champions League ai danni dell’Arsenal: una vera e propria impresa per l’allenatore italiano Antonio Conte.

Le altre partite

In molte altre partite non ci sono particolari motivazioni di classifica e trattandosi di incontri quasi “amichevoli” di fine stagione i gol dovrebbero arrivare puntuali. Occhio in particolare a Lazio-Verona, Genoa-Bologna e Spezia-Napoli di Serie A, Clermont-Lione e Angers-Montpellier di Ligue 1 e Crystal Palace-Manchester United di Premier League.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Lazio-Verona, Serie A, sabato 20:45

• Fiorentina-Juventus, Serie A, sabato 20:45

• Atalanta-Empoli, Serie A, sabato 20:45

• PSG-Metz, Ligue 1, sabato 21:00

• Spezia-Napoli, Serie A, domenica 12:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Granada (in Granada-Espanyol, Liga, sabato 20:00)

• Salernitana (in Salernitana-Udinese, Serie A, domenica 21:00)

• Fiorentina (in Fiorentina-Juventus, Serie A, sabato 21:00)

• Tottenham (in Norwich-Tottenham, Premier League, domenica 17:00)

• Cadice (in Alavés-Cadice, Liga, domenica 20:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Genoa-Bologna, Serie A, sabato 17:15

• Clermont-Lione, Ligue 1, sabato 21:00

• Angers-Montpellier, Ligue 1, sabato 21:00

• Crystal Palace-Manchester United, Premier League, domenica 17:00

• Barcellona-Villarreal, Liga, domenica 22:00