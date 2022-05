Pisa-Benevento, playoff Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Benevento è un match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B: le probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

PISA – BENEVENTO | sabato ore 18:00

Ha vinto 1-0 il Benevento nella gara giocata in casa. Un risultato che però lascia ovviamente tutto aperto per il Pisa: i toscani possono anche vincere per 1-0 e andare avanti, conquistando così la finale dei playoff che permetterebbe di cullare ancora il sogno Serie A. Sì, il regolamento dice che a parità di reti al termine dei 180 minuti, accede al turno successivo la squadra che ha chiuso davanti nella regular season. Né supplementari né rigori quindi. Un piccolo vantaggio, giusto anche, per chi ha fatto meglio durante il corso della stagione.

Ovviamente il Benevento è avanti per la vittoria all’andata. E la squadra di Caserta, rispetto a quella di D’Angelo, strutturalmente è migliore dell’avversario da affrontare. I campani infatti sono stati costruiti per arrivare davanti ma non ci sono riusciti, ma attraverso i playoff cercano la promozione in Serie A.

L’avvio del Pisa in campionato è stato sicuramente devastante. Poi il calo fisico, ma anche qualche innesto a gennaio che ha permesso, almeno, di mantenere una posizione di classifica importante per questi playoff. La squadra di D’Angelo come detto è obbligata a vincere e anche con il minimo risultato si ritroverebbe all’ultimo atto di questa post season che, fino al momento, non ha regalato sorprese. In gioco ci sono davvero le squadre più forti.

Nei tre incroci che ci sono stati tra le due formazioni, sono arrivate altrettante vittorie interne. Quando si è giocato in Toscana, il Pisa ha avuto la meglio vincendo per 1-0. Poi le cose sono cambiate, e la sensazione, in questo momento, è che sarà difficile per i nerazzurri riuscire nell’impresa. In campo come detto ci vanno due squadre che erano state costruite per obiettivi diversi. E la maggiore consapevolezza, ed esperienza pure, del Benevento, potrebbe fare la differenza.

Come vedere Pisa-Benevento in diretta tv e in streaming

Pisa-Benevento è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Romeo Anconetani” di Pisa. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Pisa è arrivato a questa parte della stagione con una delle migliori difese del campionato. E sicuramente questo è stato il punto di forza. Quando si tratta però di creare gioco, la formazione toscana va in difficoltà. Ecco perché sbilanciandosi, potrebbe subire un Benevento capace in ripartenza di colpire con regolarità. Sfida che quindi potrebbe anche finire in parità, con la festa per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Pisa-Benevento

PISA (4-4-2: Nicolas; Birindelli, Leverbe, De Vitis, Beruatto; Toure, Nagy, Marin Sibilli; Puscas, Lucca.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Calò, Acampora, Insigne; Improta, Lapadula, Tello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1