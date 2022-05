Feralpisalò-Reggiana è un match valido per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: diretta tv, streaming, formazioni e pronostici.

FERALPISALÒ – REGGIANA | martedì ore 20:30

La Feralpisalò si sta confermando una mina vagante che chiunque eviterebbe volentieri nella postseason. Panni che la formazione bresciana aveva indossato già lo scorso anno, quando sul suo cammino era riuscita a mietere vittime eccellenti. Guidati da Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera dell’Inter, i verdazzurri nel primo turno hanno estromesso il favorito Pescara pareggiando prima 3-3 in Abruzzo e poi aggiudicandosi il match di ritorno, terminato 2-1 grazie all’uno-due firmato Guerra-Siligardi ad inizio ripresa. Si tratta di una squadra che, come ha dimostrato nella regular season, può contare su un potenziale offensivo niente male: non a caso il suo è stato il terzo attacco più prolifico del girone A dopo Padova e Renate.

La compagine lombarda tenterà un’altra impresa contro la Reggiana, che entra in gioco direttamente nel secondo turno. I granata di Aimo Diana sono stati protagonisti di un avvincente duello per il primo posto nel girone B con i rivali del Modena: alla fine a spuntarla sono stati i gialloblù per soli due punti. Sciaudone e compagni non scendono in campo dall’ultimo match di regular season, risalente allo scorso 23 aprile.

Come vedere Feralpisalò-Reggiana in diretta tv e streaming

La sfida tra Feralpisalò e Reggiana, in programma martedì 17 maggio alle 20:30, sarà possibile seguirla come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv per poter seguire l’incontro. Ovviamente il servizio è disponibile anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro) e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto.

La partita in questione, inoltre, verrò trasmessa anche da Sky su Sky Sport Hd (canale 254). Gli abbonati alla nota pay tv satellitare potranno seguirla anche in streaming: si potrà vedere tramite l’applicazione Sky Go.

Il pronostico

Trasferta ostica e complicata per la Reggiana, sui cui pesa l’incognita degli oltre venti giorni di stop. La Feralpisalò ha meno qualità dalla metà campo rispetto agli emiliani ma è una squadra a cui piace attaccare e difficilmente si accontenterà di gestire. Almeno tre gol complessivi, insomma, nella gara in programma sul lago di Garda.

Le probabili formazioni di Feralpisalò-Reggiana

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cauz, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2