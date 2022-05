Milan-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Atalanta è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

MILAN – ATALANTA | domenica ore 18:00

La posta in palio è altissima a San Siro. Con il Milan che si gioca lo scudetto e l’Atalanta l’Europa, quella del “Meazza” è in assoluto la gara più importante della penultima giornata di campionato. Novanta minuti mozzafiato che possono valere una stagione. Lo sarà in particolar modo per i rossoneri di Stefano Pioli, che battendo in serie Genoa, Lazio, Fiorentina e Verona hanno mantenuto il preziosissimo vantaggio in classifica sull’Inter: a 180′ dalla fine il Diavolo è sopra di due punti sui nerazzurri e “vede” il traguardo.

In caso di arrivo a pari punti la discriminante è quella degli scontri diretti ed Hernandez e compagni si laureerebbero campioni d’Italia anche con quattro punti tra Atalanta e Sassuolo visto che il bilancio stagionale dei derby pende a loro favore. L’allenatore emiliano però non ha intenzione di fare calcoli. Vuole evitare ogni possibile distrazione ed è per questo che, di comune accordo con il resto della squadra, ha deciso di trascorrere “la notte prima dell’esame” insieme ai suoi giocatori in ritiro. Sfatata la “fatal Verona” superando in rimonta gli scaligeri (1-3) anche grazie ad una sontuosa prestazione di Sandro Tonali (doppietta per il giovane centrocampista) tra i rossoneri e il tricolore si frappone l’ostacolo bergamasco. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, non regalerà nulla.

Dopo i due pareggi casalinghi con Torino e Salernitana, gli orobici sono tornati al successo imponendosi 3-1 sul campo dello Spezia e raggiungendo Roma e Fiorentina a quota 59 punti. Due squadre che però hanno battuto l’Atalanta sia all’andata che al ritorno, motivo per cui la Dea non è padrone del proprio destino e deve solamente vincere per tentare di evitare l’ottavo posto che la escluderebbe dalle coppe la prossima stagione.

Milan-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli ha le idee abbastanza chiare e potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita di Verona. Ad esempio Kessié, che giocherà la sua ultima partita a San Siro, verrà spostato sulla trequarti, tra Messias e Leao ed alle spalle di Giroud. In mediana invece toccherà a Tonali e Bennacer occuparsi della regia e creare grattacapi al centrocampo orobico. La difesa sarà quella titolare con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni e Tomori e Kalulu al centro. Partiranno invece dalla panchina Ibrahimovic, Saelemaekers, Krunic e Rebic.

Nell’Atalanta ha recuperato Palomino: l’argentino completerà il terzetto difensivo insieme a Demiral e Djimsiti. Stanno meglio anche Scalvini e Zapata: il centravanti dovrebbe cominciare dal 1′ di fianco al connazionale Muriel. Dietro di loro Gasperini si affida all’ex Pasalic. Le fasce saranno predominio di Hateboer e Zappacosta mentre due pedine spendibili a gara in corso sono Koopmeiners e Malinovskyi.

Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e in streaming

Milan-Atalanta, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

I numeri sono sicuramente dalla parte del Milan, che in campionato è imbattuto da ben quattordici giornate ed ha subito solo un gol nelle ultime sette. L’Atalanta però è una squadra “da trasferta”: in casa quest’anno ha fatto una fatica tremenda eppure lontano dal Gewiss Stadium ha vinto addirittura dodici volte, una in meno dei rossoneri. Gli uomini di Pioli hanno un “bonus” – potrebbero pareggiarne almeno una tra gli orobici e il Sassuolo – ma il rendimento zoppicante della Dea negli ultimi scontri diretti (sconfitte con Roma, Fiorentina e Napoli) fanno ipotizzare un successo milanista in un match in cui entrambe le squadre dovrebbero segnare almeno una rete per parte. Attenzione, poi, a non sottovalutare la spinta di un San Siro che sarà esaurito in ogni ordine di posto.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel.

