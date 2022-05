Entella-Foggia e FeralpiSalò-Pescara, playoff Serie C: formazioni, pronostici

Entella-Foggia e FeralpiSalò-Pescara sono partite valide per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C: tv, probabili formazioni, pronostici

ENTELLA – FOGGIA | giovedì ore 20:30 La rete di Curcio, al minuto 90, oltre a far esplodere lo Zaccheria, ha messo davanti il Foggia. La squadra di Zeman infatti gioca per due risultati su tre grazie alla rete del proprio fantasista arrivata all’ultimi giro di lancette. Un gol che si potrebbe rivelare pesantissimo in questo doppio confronto. All’Entella, però, visto che è entrato in gioco in questa fase dei playoff, potrebbe anche bastare vincere per 1-0. Sì, a parità di reti nei 180 minuti, va avanti la squadra che ha chiuso la regular season davanti. Ovviamente, come detto, i pugliesi sono arrivati a questo punto con merito, superando due turni del proprio girone, e che adesso non hanno nessuna intenzione di mollare. E poi Zeman in panchina potrebbe dare alla squadra quell’esperienza che serve per cercare di raggiungere certi obiettivi.

FERALPISALO’ – PESCARA | giovedì ore 20:30

Si riparte invece da un clamoroso 3-3 in Abruzzo nella sfida tra la FeralpiSalò di Vecchi e il Pescara di Zauri. E ovviamente anche qui vale lo stesso discorso di prima. Ai padroni di casa basta anche un pareggio per superare il turno. E qui, già la sfida, potrebbe prendere sicuramente una piega diversa.

Ci sono pochi dubbi che gli ospiti cercheranno di rimanere in gara il più tempo possibile per poi cercare l’assalto finale. Ma mentalmente, gli uomini dell’ex giocatore di Atalanta e Lazio, potrebbero pagare un approccio del genere. Insomma, a differenza di altre partite in programma in questo turno, questa sembra essere quella che potrebbe regalare meno emozioni.

Come vedere Entella-Foggia e FeralpiSalò-Pescara in diretta tv e streaming

Le sfide Entella-Foggia e FeralpiSalò-Pescara, in programma giovedì 12 maggio alle 20:30, sarà possibile seguirle come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv, per poter seguire la sfida.

Ovviamente il servizio è offerto anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro), e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C.

Le sfide in questione, inoltre, saranno trasmesse anche su Sky: il canale scelto per Entella-Foggia è il 253. Mentre il canale dovrà andrà in onda in diretta FeralpiSalò-Pescara è il 254. In questo caso, ovviamente solo per gli abbonati, la partita in streaming sarà possibile seguirla su Sky Go oppure con NowTv.

Il pronostico di Entella-Foggia

Dopo aver vinto in casa, il Foggia potrebbe anche andare avanti in questa manifestazione che è completamente diversa dal campionato e che azzera quasi tutti i pronostici. La squadra di Zeman potrebbe uscire dal campo dell’Entella anche con un pareggio. Buttando fuori gli uomini di Volpe.

Le probabili formazioni

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Rada, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio.