Cesena-Monopoli, playoff Serie C: diretta tv in chiaro, pronostico

Cesena-Monopoli è una gara valida per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C: diretta tv in chiaro, streaming, formazioni e pronostici

CESENA – MONOPOLI | giovedì ore 20:45

Potrebbe anche perdere il Cesena contro il Monopoli e andare avanti nei playoff per la Serie B. Il fatto di essere entrato in corsa nei playoff Nazionali permette ai bianconeri di giocare quasi del tutto tranquilli dopo la vittoria per 2-1 in Puglia. Con un risultato di parità di gol infatti nel doppio confronto, andrebbe avanti la truppa di Viali che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto in classifica. Un enorme vantaggio insomma, maturato dopo l’importante affermazione in trasferta.

Comincia a pagare la stanchezza invece il Monopoli. Che s’è dovuto sciroppare due turni dei playoff del girone prima di accedere alla fase nazionale. Nessuno, poi, avrebbe scommesso un euro sulla squadra pugliese, che invece con caparbietà e con coraggio è arrivata fino a questo punti. Ovviamente, adesso, serve un’impresa di quelle importanti. Quasi impossibile immaginare che il Cesena possa fare un harakiri del genere. Infatti, i padroni di casa, sono ovviamente favoriti. E potrebbero anche prendersi una seconda vittoria in questo doppio confronto.

Cesena-Monopoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

La sfida Cesena-Monopoli, in programma giovedì 12 maggio alle 20:45, sarà possibile seguirla come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv, per poter seguire la sfida.

Ovviamente il servizio è offerto anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro), e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C.

La partita in questione, inoltre, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su RaiSport, al canale 58 del digitale terrestre. In streaming gratis, invece, si potrà seguire direttamente collegandosi al sito RaiPlay.it.

Il pronostico

Una vittoria del Cesena, anche in casa, ci può stare. La squadra di Viali non vuole correre rischi. E il Monopoli non sembra avere le forze fisiche e mentali per riuscire nel miracolo sportivo. Insomma, bianconeri avanti con una seconda affermazione.

Le probabili formazioni di Cesena-Monopoli

CESENA (4-3-1-2): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi, Calderoni; Missiroli, Steffè, Favale; Pierini; Caturano, Bortolussi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo.