Lipsia-Rangers, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Rangers è un match valido per l’andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LIPSIA – RANGERS | giovedì ore 21:00

Domenico Tedesco, arruolato lo scorso dicembre per rimediare agli errori della gestione Marsch, in pochi mesi ha rivoltato il Lipsia come un calzino. L’allenatore nato trentasei anni fa in Calabria ma trasferitosi in Germania da bambino è riuscito, nonostante la scarsa esperienza, a raddrizzare una stagione che, per i Roten Bullen, sembrava aver preso una brutta piega. Basti pensare che al suo arrivo la squadra veleggiava nella parte destra della classifica, lontanissima dalle posizioni di vertice.

E che adesso potrebbe invece trasformarsi nella più gloriosa di sempre per un club ambizioso ma ancora molto giovane, essendo stato fondato solamente nel 2009. In 24 partite alla guida del Lipsia Tedesco ha raccolto ben sedici vittorie e rimediato a malapena tre sconfitte, riconquistando il quarto posto – che dovrà però blindare nelle prossime tre giornate di Bundesliga – e arrivando in finale di Coppa di Germania, dove tra meno di un mese si contenderà il trofeo con il Friburgo. Ma le finali potrebbero addirittura “raddoppiare”, considerato che Gulacsi e compagni saranno impegnati anche nel penultimo atto dell’Europa League dopo aver superato in maniera brillante gli ostacoli Real Sociedad e Atalanta nei turni precedenti. La sorprendente eliminazione del Barcellona spiana, almeno in teoria, la strada al Lipsia, qualitativamente e tecnicamente superiore alle altre squadre rimaste in gioco, come confermano anche le quote antepost dei bookmaker.

Sarebbe un errore, tuttavia, sottovalutare l’orgoglio e l’entusiasmo dei loro prossimi avversari in semifinale, i Rangers, già capaci di sovvertire i pronostici nei sedicesimi facendo fuori il favoritissimo Borussia Dortmund, altro club retrocesso dalla Champions. Gli spavaldi scozzesi hanno poi avuto la meglio nel doppio confronto con Stella Rossa e Braga, sfruttando come al solito il fattore campo: giocare ad Ibrox, infatti, non è mai semplice per nessuno, motivo per cui il Lipsia dovrà cercare di non complicarsi la vita all’andata.

Come vedere Lipsia-Rangers in diretta tv e in streaming

Lipsia-Rangers è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Hd (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Lipsia-Rangers anche su DAZN. La nota piattaforma streaming, da questa stagione, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Sabato scorso si è interrotta la striscia positiva del Lipsia dopo quattordici partite: l’Union Berlino si è vendicato della sconfitta di qualche giorno prima in Coppa di Germania sfruttando anche il fisiologico calo dei Roten Bullen per via dei troppi impegni ravvicinati. Ma non sono pochi i motivi per poterlo derubricare ad incidente di percorso. Sarà immediata la reazione contro i Rangers, contro cui il Lipsia dovrebbe riuscire a vincere con almeno due gol di scarto: la non ermetica difesa degli scozzesi farà fatica a contenere la verve di calciatori come Nkunku e Dani Olmo, devastanti nell’ultimo periodo.

Le probabili formazioni di Lipsia-Rangers

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Adams, Angelino; Dani Olmo; Nkunku, André Silva.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram, Jack; Ayodele-Aribo, Sakala, Kent.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1