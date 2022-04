Dortmund-Lipsia, Lazio-Sassuolo e United-Leicester: formazioni ufficiali e marcatori

Formazioni ufficiali, pronostico marcatori, ammoniti e tiratori di Borussia Dortmund-Lipsia, Lazio-Sassuolo e United-Leicester.

Dopo lo stop rappresentato dalla sosta per le Nazionali, il sabato di calcio internazionale è entrato nel vivo. In Serie A, dopo la vittoria in extremis dello Spezia ai danni del Venezia, la Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di punti preziosi, per rimediare alla brutta sconfitta nel derby: all’Olimpico, però, Luis Alberto e compagni se la vedranno con un Sassuolo in salute e desideroso di mettere ancor più in vetrina i propri gioielli.

In Inghilterra, invece, sfida tra deluse all’Old Trafford: il tanto bistrattato Manchester United di Paul Pogba affronterà il Leicester, in una gara nella quale entrambe le compagini proveranno a risalire la china, venendo a capo di periodo in cui la parola mediocrità l’ha fatta da padrone. Cerca invece di mettere pressione al Bayern capolista il Borussia Dortmund, che se la vedrà con un Lipsia galvanizzato dagli ultimi risultati.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Henrique, Defrel, Raspadori, Traore, Scamacca.

DORTMUND Kobel, Akanji, Can, Hummels, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Wolf, Hazard, Reus, Haaland.

LIPSIA Gulacsi; Simakan, Angelino, Orban, Nkunku, Mukiele, Olmo, Laimer, Gvardiol, Silva, Kampl.

UNITED: De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Shaw, McTominay Pogba, Bruno Fernandes, Fred, Sancho, Elanga.

LEICESTER (4-2-3-1): 1 Schmeichel; 2 Justin, 3 Fofana, 6 Evans, 27 Castagne; 24 Mendy, 8 Tielemans; 22 Dewsbury-Hall, 10 Maddison, 7 Barnes; 14 Iheanacho.

Pronostico marcatori di Lazio-Sassuolo, Borussia Dortmund-Lipsia e United-Leicester

All’Olimpico si prospetta una gara molto intensa, con rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra, nella quale gli attacchi dovrebbero fare la differenze: Scamacca ed Immobile potrebbero timbrare il cartellino, ma occhio a Felipe Anderson, che in questo genere di partite sovente si rende protagonista di spunti interessanti. Uno tra Reus e Silva dovrebbe andare a segno; stuzzica l’idea Elanga in United-Leicester, gara nella quale entrambe le compagini dovrebbero andare a segno.

Lazio-Sassuolo, Borussia Dortmund-Lipsia e United-Leicester: probabili ammoniti e tiratori

In Lazio-Sassuolo, possibile giallo per Marusic, con Traorè che dovrebbe inquadrare lo specchio della porta almeno due volte. Pogba tiratore, e Maguire ammonito. Emre Can è un candidato autorevole a finire sul taccuino dei “cattivi”.