I pronostici del weekend (2-3 aprile) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, in campo tutti i principali campionati: Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie.

In Serie A l’attesa è tutta per il big match tra Juventus e Inter, molto importante nella lotta Scudetto equilibrata come non mai e con in corsa anche il Napoli ospite della sempre pericolosa Atalanta. La Lazio dopo la batosta nel derby proverà a rifarsi col Sassuolo in una partita che promette un alto numero di gol.

Gol che dovrebbero arrivare puntuali in giro per l’Europa in queste altre partite: Liverpool-Watford e Leeds United-Southampton di Premier League, Eintracht Francoforte-Greuther Furth, Borussia Dortmund-Lipsia, Bayer Leverkusen-Hertha Berlino, Hoffenheim-Bochum e Friburgo-Bayern Monaco di Bundesliga, PSG-Lorient di Ligue 1.

Le altre partite

La Fiorentina ha le carte in regola per battere l’Empoli e tenere vive le speranze europee, mentre in Ligue 1 ci sono almeno tre partite dal pronostico indirizzato. Sono infatti attese delle vittorie abbastanza facili per Lille, Lione e PSG rispettivamente contro Bordeaux, Angers e Lorient. Successo altamente probabile anche per il Feyenoord in Eredivisie in casa contro il Willem II.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-Watford, Premier League, sabato 13:30

• Eintracht Francoforte-Greuther Furth, Bundesliga, sabato 15:30

• Lazio-Sassuolo, Serie A, sabato 18:00

• Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30

• PSG-Lorient, Ligue 1, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Lille (in Lille-Bordeaux, Ligue 1, sabato 19:00)

• Feyenoord (in Feyenoord-Willem II, Eredivisie, sabato 21:00)

• Fiorentina (in Fiorentina-Empoli, Serie A, domenica 12:30)

• Lione (in Lione-Angers, Eredivisie, domenica 17:05)

• PSG (in PSG-Lorient, Ligue 1, domenica 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• Bayer Leverkusen-Hertha Berlino, Bundesliga, sabato 15:30

• Hoffenheim-Bochum, Bundesliga, sabato 15:30

• Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Leeds United-Southampton, Premier League, sabato 16:00

• Atalanta-Napoli, Serie A, domenica 15:00