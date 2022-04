Crotone-Perugia, Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Crotone-Perugia è una partita della trentaduesima giornata di Serie B: diretta tv, probabili formazioni e pronostici

CROTONE – PERUGIA | domenica ore 15:30

Un Crotone quasi spacciato alla retrocessione, ospita un Perugia che crede eccome alla possibilità di giocarsi i playoff alla fine della stagione. E per mantenere vive le speranze, gli umbri hanno un solo risultato utile nella seconda trasferta in Calabria dopo poche settimane dopo quella di Reggio: vincere una partita che sulla carta appare abbordabile.

In sfide come questa la differenza la dovrebbero sicuramente fare le motivazioni, ovviamente oltre alle squadre che scenderanno in campo. Il Perugia di Alvini viene dalla sconfitta interna contro il Como che ha fatto frenare un poco, ma il Crotone, dopo aver battuto allo Scida il Frosinone, non è riuscito a dare continuità ai propri risultati. E, in questo modo, la salvezza si è sensibilmente allontanata. Ed è per questo motivo che la squadra ospite dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi nella lotta ai playoff.

Come vedere Crotone-Perugia in diretta tv e streaming

Crotone-Perugia è in programma domenica, 3 aprile, alle 15:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Vittoria del Perugia in una sfida che dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno. La squadra di Alvini ha le carte in regola per vincere su quella di Modesto ed alimentare così i sogni playoff.

Le probabili formazioni di Crotone-Perugia

CROTONE (3-5-2): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcerau; Mogos, Awua, Estevez, Giannotti, Schnegg; Kone, Maric.

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Angella; Lisi, Ghion, Segre, Beghetto; Burrai, Olivieri; De Luca.