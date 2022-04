Benevento-Pisa, Serie B: tv, probabili formazioni, pronostici

Benevento-Pisa è una partita della trentaduesima giornata di Serie B: diretta tv, probabili formazioni e pronostici

BENEVENTO – PISA | sabato ore 16:15

Il Benevento per il colpo grosso, quello che potrebbe avvicinare ad una posizione alla promozione diretta. Il Pisa invece per mantenerlo quel posto, visto che la squadra di D’Angelo è seconda in classifica alla spalle della Cremonese. Ma la sensazione è che alla fine della giornata di domani le cose possano realmente cambiare.

Sì, perché in questa partita, il Benevento sembra leggermente favorito sui toscani. La formazione allenata da Caserta soprattutto in casa ha un ruolino di marcia importante e che ha portato ad avere un gruzzolo di punti che può ancora far sognare. Sì, è anche vero che il Pisa viene dalla vittoria contro il Cittadella ma in generale da quattro partite portate a casa nelle ultime cinque, ma difficilmente la truppa toscana dovrebbe riuscire a uscire con un risultato positivo da un campo difficile come è quello campano.

Come vedere Benevento-Pisa in diretta tv e streaming

Benevento-Pisa è in programma sabato, 2 aprile, alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Vittoria per il Benevento in una partita che dovrebbe anche regalare un gol per squadra. La formazione di Caserta cercherà in tutti i modi di prendersi i tre punti che potrebbero avvicinare alla promozione diretta. E poi cercare di prendersela nel rush finale di questa stagione.

Le probabili formazioni di Benevento-Pisa

BENEVENTO (4-3-1-2): Paleria; Elia, Glik, Vogliacco, Foulon; Improta, Acampora, Petriccione; Farias; Forte, Moncini.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Lucca.