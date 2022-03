Formula 1, qualifiche Gp del Bahrain: dove vederle, pronostico

Formula 1, qualifiche del Gran Premio del Bahrain: ecco dove vederle in diretta tv e in streaming. Riparte il Mondiale: le Ferrari possono sognare

Le emozioni che il Mondiale di Formula 1 ha regalato l’anno scorso difficilmente le dimenticheremo. Si è deciso tutto all’ultimo giro: Verstappen campione del Mondo, Hamilton alle sue spalle, spodestato dal trono del più grande. Un finale di stagione incredibile, tutto in pochi chilometri. Dopo la gioia per l’olandese, e la delusione per l’inglese, è arrivato il momento di ripartire. Niente più test, si torna a fare sul serio con la prima prova delle 23 in programma. Cancellato, in tutto questo, anche il Gp di Russia per ovvi motivi. Si ricomincia dal Bahrain. Questa mattina sono previste la terze libere, ma già nelle seconde di ieri le prime indicazioni sono arrivate. E anche belle importanti.

E, rispetto all’anno scorso, le due Ferrari sembrano competitive. Alle spalle della Red Bull del campione del Mondo infatti, ci sono le Rosse di Leclerc e Sainz. Con Hamilton che invece ha faticato. Primi dettagli di una stagione lunga e che si preannuncia davvero entusiasmante. I tifosi di Maranello possono sognare? Beh, forse è presto per dirlo ma sicuramente dovrebbero avere meno delusioni degli anni passati. Questo almeno è quello che dice, almeno per ora, la classifica delle prime prove libere, quelle che contano, della stagione.

Formula 1, dove vedere le qualifiche di oggi

Le qualifiche di oggi, in programma alle 16:00, saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando.

Ovviamente anche in streaming, grazie all’applicazione Sky Go, sarà possibile seguire oggi in diretta le qualifiche. Anche su Now Tv, servizio che permette di acquistare gli eventi sportivi, sarà possibile vedere chi oggi riuscirà a fare il miglior tempo.

In chiaro invece, ma in differita a partire dalle 21:30, le qualifiche di oggi del primo Gp della stagione saranno visibili su Tv8, al tasto 8 del telecomando. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di vederle in streaming su TV8.it.

Il pronostico

Max Verstappen vuole ripartire vincendo. Così come ha chiuso la scorsa stagione. Davanti a tutti nelle libere c’è stato il campione del Mondo. Che dovrebbe prendersi la prima pole della stagione. Occhio però alle Ferrari, che potrebbero dare fastidio. Ma la sensazione è che l’olandese possa riuscire nell’intento di essere il più vicino alla chiusura dei semafori rossi. In ogni caso, almeno Leclerc, dovrebbe riuscire a stare davanti alle Mercedes.