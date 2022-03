Formazioni ufficiali Cagliari-Milan | Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida della Sardegna Arena.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, una sfida importantissima sia per quanto concerne la sfida salvezza, sia nell’ottica della corsa scudetto: i rossoneri, infatti, intendono consolidare la propria posizione al vertice della classifica, affrontando un Cagliari che non è ancora riuscito a trarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Ecco le scelte dei due allenatori:

CAGLIARI Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Lykogiannis, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

MILAN Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Cagliari-Milan, il pronostico marcatori

Pioli si affida nuovamente a Brahim Diaz, che ritorna titolare: lo spagnolo – che nelle ultime apparizioni è sembrato un pò in ombra – vuole zittire polemiche e critiche. Per farlo, occorre una prestazione importante: all’interno dell’arcigna difesa di Mazzarri, il numero 10 potrebbe sgusciare con dribbling ficcanti per creare superiorità numerica. Sul versante opposto, Joao Pedro pericolo pubblico.

Probabili ammoniti e tiratori di Cagliari-Milan

Theo Hernandez possibile tiratore: le proiezioni offensive del francese rappresentano folate difficili da domare, con l’ex Real Madrid che potrebbe trovare anche tiri da fuori nel caso in cui la manovra del Milan non dovesse trovare sbocchi interessanti. Goldaniga rischia seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara: si prospetta una gara piuttosto complicata per il centrale.