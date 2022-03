Parma-Lecce, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Lecce è una partita della trentunesima giornata di Serie B: diretta tv, probabili formazioni e pronostici

PARMA – LECCE | sabato ore 14:00

Poteva essere una partita che avrebbe potuto decidere la promozione. Ma il cammino del Parma è stato indubbiamente al di sotto di tutte le aspettative. Non solo all’inizio del campionato, ma anche a stagione in corso. Certo, la squadra di Iachini al momento viene da cinque risultati utili di fila e dopo la vittoria sul campo del Vicenza ha visto riaccendersi le speranze di playoff. Ma non sarà facile entrarci. E la sensazione è che tutti passi dalla gara contro il Lecce. Anche se Buffon, con un post su Instagram dopo la bella vittoria in Veneto, ci crede.

Dall’altro canto il Lecce di Baroni ha dimostrato di avere un cuore importante. Il pareggio acciuffato a tempo scaduto sul campo del Cosenza – con polemiche annesse – lascia ben sperare sul carattere di una squadra che si trova al secondo posto in classifica e che vuole decisamente continuare a sognare. In alto ci sono moltissime formazioni che lottano ancora per una promozione diretta (le prime sei sono chiuse in cinque punti) e ogni passo falso si potrebbe pagare a carissimo prezzo. Anche il Lecce, comunque, viene da cinque risultati utili di fila. E all’andata s’è imposto per 4-0.

Come vedere Parma-Lecce in diretta tv e streaming

Parma-Lecce è in programma sabato, 19 marzo, alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Dovrebbe venire fuori un risultato diverso da quello del Via del Mare. Il Lecce non sembra avere in questo momento la possibilità di espugnare il Tardini. Il Parma spera ancora di rientrare nella zona playoff e venderà cara la pelle. Insomma, non è da escludere il pareggio in una sfida da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Parma-Lecce

PARMA (3-4-1-2): Turk; Balogh, Danilo, Del Prato; Coulibaly, Camara, Sohm, Man; Tutino; Sits, Simy.

LECCE (4-2-3-1): Plizzari; Gendrey, Lucioni, Simic, Gallo; Hjulmand, Majer; Strefezza, Gargiulo, Listowski; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1