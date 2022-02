Milan-Inter, Coppa Italia: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Inter è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MILAN – INTER | martedì ore 21:00

Il campionato non è l’unico terreno di scontro tra le due milanesi. Milan e Inter, oltre a giocarsi lo scudetto, nei prossimi mesi si contenderanno anche la finale di Coppa Italia e tra marzo e aprile sono in programma altri due attesissimi derby che potrebbero avere importanti ripercussioni sul finale di stagione di entrambe.

Un anno fa si incontrarono ai quarti (passò alla storia come la stracittadina del famoso “testa a testa” tra Lukaku e Ibrahimovic). Stavolta invece lo fanno in semifinale, l’unico turno della competizione in cui sono previsti sia l’andata che il ritorno. E, in controtendenza rispetto a quanto deciso dall’Uefa, in Coppa Italia è ancora valida la regola dei gol in trasferta (la Lega tuttavia ne ha già comunicato l’abolizione a partire dalla prossima edizione). La prima delle due sfide capita in un momento delicato, tanto per Stefano Pioli quanto per Simone Inzaghi. Il Milan è stato appena raggiunto in cima alla classifica dal Napoli, che ha approfittato del doppio passo falso dei rossoneri contro Salernitana e Udinese. Due pareggi che hanno impedito al Diavolo di staccare i cugini nerazzurri: l’Inter ha due punti in meno e deve recuperare la sfida con il Bologna, ma sta attraversando il periodo più difficile della sua stagione. L’ultima vittoria è datata 8 febbraio: da quel momento i campioni d’Italia in carica sono andati incontro ad un vertiginoso calo, pareggiando a Napoli, perdendo con Liverpool e Sassuolo e non andando oltre lo zero a zero con il Genoa penultimo in classifica.

Pioli in regia si affida all’algerino Bennacer: toccherà a lui duettare con Kessié in mediana visto che Tonali è squalificato. Sulla trequarti invece il tecnico emiliano darà fiducia a Krunic con l’obiettivo di dare più sostanza al reparto. Inzaghi “risponderà” con la formazione tipo, nella speranza che il tandem Dzeko-Lautaro possa ritrovare la prolificità perduta.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

Milan-Inter è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti del torneo, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre e 505 per l’Hd). Sarà possibile vedere Milan-Inter anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La cartina tornasole sono le due sfide disputate in campionato: la prima è terminata in pareggio (1-1), nella seconda invece la spuntò a sorpresa il Milan rimontando il gol di Perisic con una doppietta di Giroud nel giro di tre minuti. L’Inter da quel momento ha segnato con il contagocce, mentre i rossoneri hanno realizzato più di un gol solamente con la Lazio in Coppa Italia. Nel derby d’andata potrebbero sbloccarsi i rispettivi attacchi, ma è si profila un’altra gara estremamente equilibrata, che nessuna delle due ha voglia di perdere. Non è da escludere un pareggio in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1