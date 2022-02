Formazioni ufficiali Lazio-Napoli | Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Napoli, formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Olimpico dal profumo di Scudetto.

Gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini: Lazio-Napoli potrà contribuire a cambiare in corsa le gerarchie in vista della sfida scudetto e di un piazzamento in Champions League. Sarri sfida il suo passato, con gli “Azzurri” che non stanno attraversando il proprio periodo di forma migliore: il capitombolo del “Maradona” contro il Barça e lo scialbo pareggio di Cagliari come due passi falsi a cui reagire immediatamente. Ecco le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Pronostico marcatori Lazio-Napoli

Victor Osimhen, reduce da una prestazione tutt’altro che esaltante contro il Barcellona, ha l’occasione di riscattarsi immediatamente contro una squadra solita a giocare con il baricentro molto alto, il che potrebbe rappresentare un ottimo viatico per le sgroppate del nigeriano, che si candida autorevolmente a mettere la sua firma sul match. In casa Lazio, più che su Immobile, stuzzica e non poco l’opzione Zaccagni, che sta viaggiando su ritmi più che sostenuti.

Lazio-Napoli, possibili ammoniti e tiratori

Tra i possibili tiratori, impossibile non scegliere il “Sergente” Milinkovic Savic, che tendenzialmente nelle partite più complicate si esalta. Per i partenopei, Piotr Zielinski dovrebbe inquadrare lo specchio della porta in almeno due circostanze; Marusic e Demme potrebbero finire sul taccuino degli arbitri.