Djokovic-Musetti, Atp Dubai: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Djokovic-Musetti è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Dubai: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

L’Atp Tour si sposta negli Emirati Arabi Uniti e i campi in cemento della sfarzosa Dubai assisteranno all’atteso ritorno di Novak Djokovic. L’ultima apparizione del numero uno al mondo risale addirittura al 2021. Gli fu impedito di partecipare allo Slam australiano per le ormai note vicissitudini relative alla concessione del visto. Quando, prima dell’inizio del torneo, venne obbligato a lasciare il paese nel clamore generale.

Il serbo torna così a giocare una partita dallo scorso 3 dicembre, quando superò il croato Cilic in Coppa Davis. Ha seriamente rischiato di dover dire addio alla prima posizione nel ranking. A scongiurare il sorpasso di Daniil Medvedev è stata la vittoria di Rafa Nadal al Melbourne (che in ogni caso l’ha superato nel numero di Slam vinti). Insomma, non sono poche le incognite legate al suo stato di forma, sia fisico che psicologico, dopo il lungo stop e le polemiche che l’hanno letteralmente travolto da ogni parte del globo. A Dubai Djokovic riparte da Lorenzo Musetti, il diciannovenne azzurro che durante l’ultimo Roland Garros salì agli onori della cronaca proprio per aver messo paura al campione serbo.

Si scontrarono negli ottavi di finale (unico confronto tra i due) e Nole fu costretto a recuperare uno svantaggio di due set, rimontando e approfittando poi del ritiro del carrarino. Da quella partita, tuttavia, Musetti si è un po’ eclissato. Gli ultimi risultati sono stati deludenti, malgrado si sia visto qualche lieve miglioramento sul cemento di Rotterdam.

Dove vedere Djokovic-Musetti in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Dubai tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti sarà trasmesso lunedì 21 febbraio. Andrà in onda in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare Sky canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida Djokovic-Musetti in diretta streaming gratuita anche su www.supertennis.tv (solo per gli utenti che si registrano al sito) e su Sky Go. L’incontro dovrebbe iniziare non prima delle 17:30.

Djokovic-Musetti: il pronostico

Nel primo set Djokovic potrebbe aver bisogno di scacciare via la ruggine e non è da escludere che possa essere più combattuto. Ma il serbo resta nettamente favorito e dovrebbe archiviare la pratica Musetti in due set.